Олег Абакумов: «Единственное противопоказание к вакцинации – анафилактический шок»

Губернатор Кировской области Игорь Васильев и врач-пульмонолог Олег Абакумов провели совместный прямой эфир в «Инстаграме». Темой дискуссии стала вакцинация. В течение 30 минут глава региона и врач отвечали на вопросы кировчан, присланные заранее и заданные в соцсетях.

«Можно ли заболеть из-за прививки», «Правда ли, что вакцинированные тяжело переносят коронавирус», «Какая вакцина лучше», «Существуют ли все-таки противопоказания для вакцинации» — такими стали самые популярные вопросы жителей области.

Правда ли, что от вакцины болеют?

Нет. Миф о том, что от вакцинации болеют, Олег Абакумов развенчал сразу же, обратившись к истории. Медблогер рассказал, что страх заразиться от прививок идет со времен вакцинации от оспы. Однако современные вакцины не содержат живых вирусов, которые могут вызвать заболевание. В них есть убитый вирус, который способствует выработке антител и формирует иммунитет. При этом человек никого не заражает.

— Таким образом на вопрос, можно ли заболеть от вакцины, ответ – нельзя, — подытожил Игорь Васильев.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Кировской области непростая. Тем не менее темпы вакцинации растут. Так, за 27 октября в регионе привились 9191 человек – рекордная цифра.

— QR-коды введены для того, чтобы бизнес окончательно не загнулся. Это лучше, чем полный локдаун, — говорит Олег Абакумов.

Вакцинированные болеют так же тяжело и часто, как непривитые?

Тоже нет. По словам Олега Абакумова, мнение, что стационары забиты вакцинированными, в корне неверно.

— Из 80 пациентов под моим наблюдением вакцинированных было 3 или 4 человека – пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Среди наших пациентов подавляющее большинство невацинированных людей без антител. Если вы сделаете прививку, вероятность заражения до конца не исключается. Но заболеете вы легче.

Доказана ли эффективность действующих вакцин?

— Есть вакцины с меньшей и большей доказательной базой. И российские, и зарубежные. В частности, по «Спутнику V» доказательная база огромная.

Какие вакцины лучше?

— Самые лучшие те вакцины, по которым больше всего исследований. Это «Пфайзер», «Модерна», «Джонсон&Джонсон». Из российских вакцин это «Спутник V», на втором месте – «КовиВак».

Спутник V — передовая классическая на сегодняшний день вакцина: берут часть коронавируса и добавляют в аденовирус, с которым организм может бороться. Она ничем не уступает иностранным вакцинам.

Когда и чем проводить ревакцинацию?

Вопрос оказался весьма обширным. По словам Олега Абакумова, в текущей эпидемиологической ситуации ревакцинироваться следует через полгода независимо от количества антител. На этом заострил внимание и кировский губернатор.

— Титр антител не является определяющим фактором для ревакцинации. Мы уже говорили об этом. Не нужно увлекаться постоянной сдачей анализов, — подчеркнул Игорь Васильев.

Какой вакциной привиться: однокомпонентной или двухкомпонентной?

Чтобы побыстрее получить QR-код, многие россияне выбирают однокомпонентный «Спутник Лайт» (и кировчане не исключение). Однако врачи говорят: быстро не значит надежно.

— Если вы входите в группу риска по тяжелому течении коронавируса (возраст 65+, тромбоз, диабет, ишемическая болезнь сердца…), следует поставить такую же двухкомпонентную вакцину. Если вы средних лет и не входите в группу риска, можете привиться «Спутником Лайт», — отмечает Олег Абакумов.

Тем, кто заболел после первой прививки, через полгода следует прививаться двухкомпонентной вакциной.

Какую вакцину выбрать тем, кто не болел и не прививался?

«Спутник V» содержит 2 штамма аденовируса, «Спутник Лайт» – один штамм. Организм может быть уже знаком с этим единственным типом аденовируса, поэтому вакцина может сработать не совсем корректно.

Чтобы закрыть возможную неэффективность первого компонента, вводится второй. Поэтому невакцинированному человеку следует выбрать двухкомпонентную вакцину. Это позволит снизить риск тяжелого течения болезни, говорит пульмонолог.

Что все-таки является противопоказанием к вакцинации?

Среди строгих противопоказаний к вакцинации от коронавируса Олег Абакумов назвал:

сильную жизнеугрожающую аллергическую реакцию на компоненты вакцины, то есть анафилактический шок;

онкологию в острой фазе;

прием иммуносупрессоров – препаратов, подавляющих иммунитет.

Спорным противопоказанием для вакцинации является ОРВИ. По словам Олега Абакумова, прививка может не сработать на фоне ОРВИ – будет недостаточно выработки иммунитета. Под вопросом и онкология.

— Единственной адекватной причиной не прививаться является заведомо сильная аллергическая реакция на компоненты вакцины, то есть анафилактический шок. Можно или нет делать прививки онкобольным – под вопросом. Противопоказанием является только онкология в активной фазе. Остальным стоит учесть, что люди с онкозаболеваниями болеют коронавирусом крайне тяжело. — сказал врач. — Если в прошлом при вакцинации у вас уже был анафилактический шок, прививка вам противопоказана. Но если ничего страшного раньше не происходило, все в порядке. Аллергия на куриные яйца и молоко и на вакцину – это разные вещи. Ринит, крапивница и другие подобные проявления тоже не являются противопоказаниями. Не стоит брать из-за этого медотвод. — Наличие медотвода — лишний повод соблюдать профилактические меры. Чтобы не заболеть, надо соблюдать простые и понятные правила. Это санитарная дистанция: не приближаться друг к другу в очереди, в транспорте. Обязательно надеть маску, протереть руки дезинфицирующим раствором. Не трогать лицо руками. И при малейшем подозрении на инфекцию обращаться к врачу, — сказал Игорь Васильев.

В завершение встречи губернатор выразил надежду, что прямой эфир станет не последним, и в следующий раз Олег Абакумов ответит на оставшиеся (а также новые) вопросы кировчан.