Ольга Бузова поблагодарила кировчан

Накануне вечером она выступила на сцене Вятской филармонии.

8 апреля в Кирове прошёл спектакль «Мужчина нарасхват». Главную роль в нём сыграла известная певица Ольга Бузова.

О своём приезде в Киров Ольга выкладывала отчёт в «Инстаграм». Она сняла видео у аэропорта «Победилово» и отметила, что в Кирове снег не идёт, хотя в Москве всё замело.

Была очень удивлена, когда пришла в гостиницу. На её кровати кто-то лепестками роз выложил надпись «Так сильно». Девушка не сомневается, это сделал кто-то из её поклонников. И не случайно. Именно так называется её новая песня. А клип на композицию вышел как раз накануне.

Бузова вела отчёт в соцсетях и со спектакля. Она выступала на сцене вместе с известными КВНщиками — Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным (команда «Уездный город»). Артисты рассказали, что очень соскучились по зрителю, ведь не выступали из-за пандемии целый год.

Ольга Бузова обратилась к кировчанам и поблагодарила всех за такой тёплый приём.

— Вы просто невероятные! — написала певица, обращаясь к жителям Кирова.

Ранее мы сообщали, что в Киров приедут Лариса Долина, Лолита и «Чайф»

Фото: instagram.com/buzova86