Ольга Навалихина: «Хороший учитель вкладывает в ребёнка не только знания, но и кусочек своего сердца»

На вопросы «КП» ответила «Учитель года Кировской области»-2022 Ольга Навалихина, преподаватель химии Кировского лицея естественных наук.

В течение недели в областном центре проходили конкурсные испытания для участников регионального этапа конкурса «Учитель года Кировской области»-2022. Его победителем в номинации «Учитель года» стала Ольга Викторовна Навалихина, учитель химии Кировского лицея естественных наук. Сегодня она в гостях у «Кировской правды».

— Ольга Викторовна, про какие впечатления от конкурса вы могли бы сказать, что они — самые сильные?

— На самом деле самое сильное впечатление — это поддержка детей, родителей и коллег, которые мне очень помогли и, по большому счёту, сподвигли на эту «авантюру». Честно скажу, участвовать в конкурсе я даже не планировала.

Но, когда дети сказали: «Вам нужны эмоции. Идите на конкурс! Мы с вами!» – это было очень здорово. И то, что они приходили, поддерживали меня на разных этапах, дорогого стоит.

— Что дают подобные профессиональные соревнования?

— Конкурс – это концентрированное творчество. Конечно, мы стараемся креативить на каждом уроке, придумываем что-то новое и даже совершаем какие-то открытия. Но здесь всё происходило в очень сжатые сроки. Конкурс «Учитель года» — концентрат творчества и заряд бодрости. Ощущения от этого — непередаваемые.

Не пыталась участием в конкурсе что-то доказать себе. Я всё про себя знаю. Знаю, как я могу проводить уроки и как могу организовывать внеклассные мероприятия.

— Как давно вы в образовании?

— Уже 19 лет. В этом учебном заведении — 13.

— Как выбрали профессию?

— О профессии учителя я точно не мечтала с детства. Поступала в педагогический вуз не за специальностью педагога и была уверена, что никогда не пойду работать в школу. А потом я вдруг поняла, что без этого не могу. После первой практики на четвёртом курсе я поняла, что учитель — замечательная профессия с точки зрения самореализации. И что мне это очень нравится. Ни разу не пожалела о своём выборе. Ни разу у меня не возникло желания уйти в другую сферу. Возможно, по прошествии какого-то времени что-то для меня изменится, но пока — точно нет.

— Родители, бабушки и дедушки в школе работали?

— Нет. Более того, моя мама была категорически против того, чтобы я шла работать в школу. Речь, уточню, — о годах, когда было очень сложно: педагоги бастовали и не получали зарплату по полгода. Но я была уже взрослым человеком и выбор сделала сама.

— За то время, пока вы работаете, насколько сильно всё изменилось в техническом плане?

— Изменилось многое. В школу пришло такое оборудование, которого раньше не было. Благодаря тому, что на базе лицея открыт «Школьный кванториум», я могу позволить себе такие опыты, о которых раньше даже не могла мечтать. В нашем кабинете — муфельная печь, сушильный шкаф, центрифуга, аналитические весы… Это — то, чем мы пользуемся на уроках. Моя голубая мечта — до конца года успеть со своими одиннадцатиклассниками сварить стекло, потому что муфельная печь позволяет провести такой опыт.

— В вашем кабинете висит табличка: «Национальные проекты России». То, что есть в классе, появилось благодаря нацпроекту?

— Да. Наш «Школьный кванториум» — один из первых, которые были открыты в области. У нас оснащены кабинеты химии, биологии, экологии, физики. Появилось новое оборудование, реактивы. Возможности у детей стали значительно шире. Не только в плане уроков, но и занятий в кружках и индивидуальных проектов.

— Техническое обновление повышает интерес детей к предмету?

— Современных детей, привыкших работать с гаджетами, очень сложно удивить какими-то техническими новшествами. В первый раз такое может быть интересно, но уже на следующем занятии будет восприниматься как должное.

Интерес к предмету может повышаться за счёт понимания, зачем нужны эти знания. Как объяснить это ребёнку? Вопрос мотивации — самый сложный. Это задача для учителя и родителей. Важно понимать, что химия нужна не только будущим врачам или инженерам. Знания важны и для того, чтобы просто быть эрудированным человеком.

— «Поколение гаджетов» — оно какое?

— Скажу одним словом — другое. То, что современные школьники могут сделать в своих смартфонах, у меня, наверное, не получится. Но они могут мне помочь в этом. Вместе мы снимаем очень классные ролики — учебные и по проектам. Техническая подкованность ребят часто помогает.

— Что было самым сложным на конкурсе?

— Урок в чужом классе с незнакомыми детьми. Это самое сложное. С теми ребятами, которые учатся у меня сегодня, мы занимаемся с пятого класса. Мы вместе уже шесть лет, и прекрасно понимаем друг друга. Они знают, что значит вскинутая бровь, то или иное слово, та или иная интонация. Здесь — совершенно чужие дети, которые меня видят в первый раз. Я их тоже вижу в первый раз. Я быстрая, я громкая, я эмоциональная. И классу, в который я пришла на 35 минут, очень тяжело реагировать так, как задумано мной.

— Следующий этап конкурса пройдёт в Москве?

— Вероятно, да. Но я об этом пока не думаю. «Проблемы надо решать по мере поступления». До всероссийского конкурса необходимо пройти через выпускные экзамены, пережить последний звонок и выпускной. Через пару месяцев выпускается мой 11-й класс, и, наверное, это — моя самая большая драма года.

— Кто-то из выпускников собирается связать свою жизнь с химией?

— Есть те, кто планирует стать врачами, химиками. Есть те, кто выбрал себе специальность «хемоинформатика» (химическая информатика). Мне это, конечно, очень лестно — ребята, которые планировали стать «программистами и только программистами», теперь выбирают себе междисциплинарные профессии. И я считаю, что за такими профессиями будущее.

Конечно, это очень высокая степень ответственности, когда ты понимаешь, что под твоим влиянием кто-то выбирает свой путь.

— Можно несколько аргументов в пользу того, почему важно изучать химию?

— Химия может пригодиться везде. Мы все смотрим телевизор, видим рекламные ролики. Но вместе со школьниками мы оцениваем их с точки зрения грамотного пользователя. Например, если на бутылке растительного масла написано, что оно «без холестерина», то это, конечно, правда. Потому что в растительном масле холестерина просто не может быть.

Или надпись на пачке соды, что «сода без ГМО» — это тоже правда. Но мы понимаем, что у гидрокарбоната натрия не может быть никакого генома, который можно было бы модифицировать.

Подобных глупостей немало. И важно, чтобы человек их замечал и понимал.

Современные дети берут в руки телефон раньше, чем книгу. Они даже не подозревают, что Нобелевская премия по химии в 2019 году была вручена за исследования по разработке и усовершенствованию литий-ионных батарей. Эти аккумуляторы используются во многих устройствах, начиная с мобильных телефонов и заканчивая электромобилями, они помогают сохранять энергию, получаемую от солнца и ветра. Когда дети спрашивают: «Зачем мне ваша химия?», мне всегда есть, что ответить.

Мы с химией сталкиваемся постоянно и практически на каждом шагу: когда умываемся утром, когда надеваем постиранную рубашку… Если мы не будем изучать эту науку, мы просто скатимся в первобытный век.

— Сейчас каникулы. Но мы встречаемся в школе и здесь немало ребят. Почему?

— Сегодня у нас есть возможность написать пробный ЕГЭ по химии. Будем тренироваться в течение трёх с половиной часов. Очень важно почувствовать время, которое даётся на испытание.

— Ваше отношение к Единому государственному экзамену?

— Я очень люблю эту форму проверки знаний. Она позволяет талантливым детям из регионов поступать в лучшие вузы, о которых они мечтают. Просто не понимаю противников ЕГЭ. В этом экзамене нет ничего выходящего за рамки школьной программы, нет всего того, о чём на каждом углу кричат противники ЕГЭ.

Если ребёнок хорошо знает и чувствует предмет, он справляется с заданиями нормально. И для него это не больший стресс, чем сдавать экзамен устно.

— Какие проблемы сегодняшней школы вы бы могли назвать самыми значимыми?

— Мне кажется, что одна из проблем школы — это то, что в учебные заведения не приходят в должном количестве молодые специалисты. Конечно, есть программы, которые поддерживают молодые кадры, но уровень заработной платы всё же не позволяет удерживать людей в профессии.

С другой стороны, очень важно повышение престижа работы учителей. Надо уходить от утверждений, что образование — это услуга. Потому что хороший учитель вкладывает в ребёнка не только знания, но и кусочек своего сердца. К учителям нельзя относиться как к «обслуживающему персоналу».

Период дистанционного образования наглядно показал, что без учителя очень тяжело. Непросто учиться самостоятельно — без преподавателя, который похвалит тебя (если ты прав) или поругает (если неправ), заставит что-то делать, если ученик решит полениться.

— Сложно представить как химию можно преподавать дистанционно…

— На первый период дистанционной работы у нас выпала практическая работа по выполнению экспериментальных задач. Я с мужем приходила в школу, проводила эксперименты. Всё это фотографировали — целые часы занимала только фотосъёмка. Затем сутками мы это оформляли, чтобы отправить детям.

Всё, что можно было сделать дома, мы старались делать. Вплоть до того, что малахит получали.

Впрочем, в какой-то момент я пыталась оценить гостиную у себя дома на предмет того, войдёт ли туда хотя бы половина учеников моего класса, если дистанционный режим затянется.

На дистанционном обучении многое зависело от умения детей самоорганизоваться. Если старшие понимают, зачем они ходят в школу и получают знания, то среднему звену это довольно тяжело.

— Можете ли рассказать о себе — семья, увлечения (помимо химии, конечно)?

— Химия — не увлечение. Я бы сказала, что это всё-таки призвание. Но, кроме работы, конечно, хочется иметь ещё какую-то отдушину. Меня всегда выручают книги. Не могу лечь спать, не прочитав хотя бы несколько страниц. Книги абсолютно разные. Весной, например, появляется большое желание читать книги о Великой Отечественной войне, причём книги разные — и серьёзные, и даже детские…

Раскрашиваю по номерам и вышиваю бисером. Летом — в детские лагеря ездить вместе со своими учениками, до этого не ездила. Только во взрослом возрасте впервые отправилась.

Семья — муж, дочь. Ребенок пока не определилась с тем, чем хочет заниматься — ей нравятся и биология, и литература.

На одно из конкурсных испытаний «Учителя года» я взяла для мастер-класса материал, который мы прорабатывали с дочерью. Ее рассказ про лебеду с картошкой стал призёром регионального этапа конкурса сочинений «Без срока давности».

Специально для этой работы мы искали свидетельства тех, чьё детство пришлось на годы войны. Малая родина моего мужа — село Полом Кирово-Чепецкого района. И дочь ездила туда. Разговаривала с прабабушкой, с бабушкой, узнала о том, как жили люди нашего края во время войны. Говорили о жизни в тылу, но воспоминания всё равно были страшные — о том, как люди умирали с голоду и спасались только с помощью картофельных очисток и лебеды.

Многие думают, что хлеб из лебеды делается из листьев, но на самом деле — из семян. А семена — очень мелкие, собирать их сложно… Когда готовили сочинение, плакали обе — и я, и дочь. Важно, чтобы ребёнок чувствовал себя частью истории, чтобы из событий прошлого можно было извлекать важные уроки — для пользы каждого из нас.