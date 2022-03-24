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Ольга Рысева рассказала кировским школьникам про Крымскую весну

Юлия Зорина Власть, Главное, Новости, Общество

24 марта министр образования Кировской области Ольга Рысев провела открытый урок в лицее естественных наук. Темой занятия стало воссоединение Крыма с Россией.

Урок прошел по поручению Министерства просвещения РФ. Глава минобразования рассказала шестиклассникам о Крымской весне – событиях, которые произошли 18 марта 2014 года, и об исторических вехах в жизни Крыма.

Ребята узнали о географических особенностях полуострова, познакомились с основными историческими вехами его существования начиная с 1783 года, когда Крым присоединила к России императрица Екатерина II.

Ольга Рысева рассказала кировским школьникам про Крымскую весну

Также Ольга Рысева обратила внимание ребят на то, что 2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов России. А многонациональный статус нашего государства официально закреплен в Конституции РФ.

— Каждый из народов имеет свою культуру, в том числе и народы, населяющие Республику Крым. Нас объединяет богатая культура и история. Поэтому воссоединение Крыма с Россией стало закономерным и исторически справедливым событием, благодаря которому республика продолжила свое развитие уже в границах нашего государства, – отметила министр.

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Юлия Зорина