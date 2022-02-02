Олимпиада в Пекине: когда увидим кировских спортсменов

В эту пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют XXIV Олимпийские игры. Церемония открытия начнётся в 15 часов по московскому времени. А уже с субботы, 5 февраля, можно будет болеть за российскую сборную в разных видах спорта. От Кировской области на самые престижные соревнования в мире отправились два спортсмена.

Кировчане интересуются, когда можно будет увидеть первые соревнования, в которых участвуют спортсмены из Кировской области? Об этом рассказали в региональном министерстве спорта и молодёжной политики.

Уже с 3 февраля начнётся женский хоккейный турнир. Он продлится до 17 февраля. Участие в нём должна была принимать кировская хоккеистка Илона Маркова. Однако сегодня стало известно, что девушка заразилась коронавирусом. В Пекин она не летит.

От Кировской области на олимпиаде будет два спортсмена — это Елизавета Голубева из Кирово-Чепецка (конькобежный спорт) и уроженец Котельничского района Алексей Червоткин (лыжные гонки).

Алексея мы сможем наблюдать в составе сборной России на гонках с 5 по 20 февраля. С 5 по 19 февраля состоятся соревнования по конькобежному спорту. Участие в них примет Елизавета Голубева.