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«Олимпия» открыла первенство НМХЛ победой

Игорь Нелюбин Власть, Лучшее, Спорт

Со счетом 3:1 победила кирово-чепецкая хоккейная команда «Олимпия» новочебоксарскую «Сокол».

Матч состоялся сегодня в чепецком ледовом дворце «Олимп-Арена» в присутствии губернатора Игоря Васильева, председателя областного правительства Александра Чурина, и.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгия Барминова. Они выступили с приветствием к нашей команде и поздравлением с возвращением после перерыва в Национальную молодежную хоккейную лигу, первенство которой и начало сезона открыли сегодняшним матчем. Игорь Васильев отметил настрой на победу у спортсменов и пожелал вдохновиться примерами именитых земляков – Владимира Мышкина, Александра Мальцева, Андрея Трефилова.

«Олимпия» открыла первенство НМХЛ победой «Олимпия» открыла первенство НМХЛ победой «Олимпия» открыла первенство НМХЛ победой «Олимпия» открыла первенство НМХЛ победой

Александр Чурин обратил внимание, что при поддержке правительства в области ведется строительство многофункциональных спортплощадок и ФОКов, обновляется материальная база, чтобы молодые увлеченные ребята вырастали профессионалами. Основанная в 1955 году команда «Олимпия» была победителем первенства СССР, выступала в Высшей лиге чемпионата РФ, и имеет хорошие перспективы для роста и достижений.

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Игорь Нелюбин