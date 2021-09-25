«Олимпия» открыла первенство НМХЛ победой

Со счетом 3:1 победила кирово-чепецкая хоккейная команда «Олимпия» новочебоксарскую «Сокол».

Матч состоялся сегодня в чепецком ледовом дворце «Олимп-Арена» в присутствии губернатора Игоря Васильева, председателя областного правительства Александра Чурина, и.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгия Барминова. Они выступили с приветствием к нашей команде и поздравлением с возвращением после перерыва в Национальную молодежную хоккейную лигу, первенство которой и начало сезона открыли сегодняшним матчем. Игорь Васильев отметил настрой на победу у спортсменов и пожелал вдохновиться примерами именитых земляков – Владимира Мышкина, Александра Мальцева, Андрея Трефилова.

Александр Чурин обратил внимание, что при поддержке правительства в области ведется строительство многофункциональных спортплощадок и ФОКов, обновляется материальная база, чтобы молодые увлеченные ребята вырастали профессионалами. Основанная в 1955 году команда «Олимпия» была победителем первенства СССР, выступала в Высшей лиге чемпионата РФ, и имеет хорошие перспективы для роста и достижений.