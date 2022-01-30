«Олимпия» поднялась до пятого места в турнире и проиграла всухую

Кирово-чепецкий хоккейный клуб поднялся до середины турнирной таблицы.

Неудачным получился сегодняшний матч чепецкой хоккейной команды «Олимпия» с казанской «Волной»: 6:0. Подробности ока не известны. Зато накануне чепчане на выезде в город Липецк одолели местную одноимённую команду. В первом и втором периодах борьба шла с переменным успехом, хозяевам на какое-то время удалось перехватить инициативу и провести розыгрыш тремя передачами. Не обошлось и без травм.

Однако третий период начался точным броском в ворота соперника, и почувствовав уверенность, «Олимпия» перешла в полномасштабное наступление. Через короткое время их ворота поразил Игнатий Смирнов, а точку в матче поставил Даниил Тунхузин, пробивший штрафной буллит. Счёт 1:3 в пользу «Олимпии» плюс два очка, заработанных командой по результатам встречи, что вывело команду на пятое место в турнирной таблице.

В начале февраля команду ждут встречи с «Дизелистом» и «Тверичами».