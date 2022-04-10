Олимпийский тренер Евгений Плехов провел тренировку в Кирове

На этой неделе в родной Киров в гости приехал главный тренер сборной страны по прыжкам на лыжах с трамплина.

В воскресенье он согласился провести занятие для юных кировских прыгунов, воспитанников спортшколы на Филейской горе, где начинал свою спортивную карьеру сам Евгений Юрьевич.

Однако ребята осваивают премудрости этого спорта для смелых не только на самом трамплине, но и в батутном парке. Там и прошла воскресная тренировка.



В ее начале под внимательным взором Плехова юные летающие лыжники и их наставники размялись в физкультурной зоне: побегали, сделали махи руками и ногами, сальто и переместились на батуты и к батутной яме.

Оказывается, яма – очень нужный тренажер для прыгунов. Она помогает ребятам развивать координацию и смелость, чтобы не бояться двигаться вперед, а наоборот привыкать к этому. В прыжках с трамплина это очень важно.

Евгений Юрьевич внимательно наблюдал за движениями кировчан и при необходимости поправлял, поясняя, как нужно делать правильнее.

Напомним, благодаря ему 7 февраля российская команда летающих лыжников в этому году впервые за 54 года взяла серебряные олимпийские медали.

Фото: vk.com/tramplin_kirov