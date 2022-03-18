«Олимпийцы России» завершили состязания

Сегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецком районе завершились Всероссийские соревнования «Олимпийцы России» по лыжным гонкам среди мужчин и женщин.

С приветственным словом и пожеланием удачи к спортсменам и зрителям обратился губернатор Кировской области Игорь Васильев:

– Сегодня развитие спорта является одним из приоритетных направлений реализации государственной политики. Главная задача, поставленная Главой государства, это увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой. В Кировской области строятся и реконструируются спортивные объекты, создаются необходимые условия упор делается на развитие базовых видов спорта, включая лыжные гонки. Спасибо за участие в соревнованиях спортсменам, чьи победы на Олимпиаде в Пекине мы праздновали вместе со всей страной. Для нас честь принимать таких важных гостей.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поблагодарила организаторов за прекрасно подготовленную площадку, спортсменов за участие, а болельщиков за живой отклик.

В первый день соревнований Олимпийская чемпионка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем. Второй стала Анастасия Фалеева, третьей – Екатерина Смирнова. У мужчин гонку выиграл Глеб Ретивых, вторым финишировал Александр Терентьев, третье место занял Александр Большунов.

Сегодня, во второй день состязаний спортсмены выступили в раздельном старте свободным стилем. У мужчин первым финишировал Илья Порошкин, вторым стал Савелий Коростелев, а третье место занял Денис Спицов. Среди женщин сильнейшей оказалась Мария Истомина, второй стала Наталья Непряева, тройку замкнула Екатерина Смирнова.

В завершение церемонии награждения спортсменов Юрий Скобов вручил Алексею Червоткину послание будущим поколениям.