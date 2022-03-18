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«Олимпийцы России» завершили состязания

Игорь Нелюбин Новости, Спорт

Сегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецком районе завершились Всероссийские соревнования «Олимпийцы России» по лыжным гонкам среди мужчин и женщин.

С приветственным словом и пожеланием удачи к спортсменам и зрителям обратился губернатор Кировской области Игорь Васильев:

– Сегодня развитие спорта является одним из приоритетных направлений реализации государственной политики. Главная задача, поставленная Главой государства, это увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой. В Кировской области строятся и реконструируются спортивные объекты, создаются необходимые условия упор делается на развитие базовых видов спорта, включая лыжные гонки. Спасибо за участие в соревнованиях спортсменам, чьи победы на Олимпиаде в Пекине мы праздновали вместе со всей страной. Для нас честь принимать таких важных гостей.

«Олимпийцы России» завершили состязания

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поблагодарила организаторов за прекрасно подготовленную площадку, спортсменов за участие, а болельщиков за живой отклик.

В первый день соревнований Олимпийская чемпионка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем. Второй стала Анастасия Фалеева, третьей – Екатерина Смирнова. У мужчин гонку выиграл Глеб Ретивых, вторым финишировал Александр Терентьев, третье место занял Александр Большунов.

Сегодня, во второй день состязаний спортсмены выступили в раздельном старте свободным стилем. У мужчин первым финишировал Илья Порошкин, вторым стал Савелий Коростелев, а третье место занял Денис Спицов. Среди женщин сильнейшей оказалась Мария Истомина, второй стала Наталья Непряева, тройку замкнула Екатерина Смирнова.

«Олимпийцы России» завершили состязания «Олимпийцы России» завершили состязания «Олимпийцы России» завершили состязания«Олимпийцы России» завершили состязания

В завершение церемонии награждения спортсменов Юрий Скобов вручил Алексею Червоткину послание будущим поколениям.

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Игорь Нелюбин