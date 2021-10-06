Омутнинский предприниматель убивал свиней без правил

В Омутнинске предприниматель нарушил правила забоя свиней. Нарушения были выявлены в ходе проверки, которую провел Россельхознадзор.

Специалисты установили, что в убойном цехе не соблюдалась очередность операций по убою животных и переработке мяса. Предприниматель не проводил исследования продукции, смывов и воды, использующейся в цехе, и не стерилизовал ножи. Все это, а также ряд других санитарных нарушений, не позволяло подтвердит безопасность полученного мяса.

По данному факту был составлен административный протокол. 5 октября предприниматель был оштрафован на 3 тысячи рублей. Выявленные нарушения предписано устранить.

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