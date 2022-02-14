Омутнинский школьник написал обучающую программу для сестры и стал лучшим айтишником России

12-летний школьник из Омутнинска Даниил Копычев написал обучающую программу для младшей сестры и занял первое место в межрегиональном IT-хакатоне.

На хакатон поступило 248 заявок от школьников 12-17 лет. Даниилу нужно было сделать 2 задания: написать программу в Scratch и собрать устройство в Tinkercad.

В рамках первого задания школьник написал обучающую программу по счету для детей от 3 до 6 лет. Вдохновителем мальчика стала его младшая сестра Зоя.

— Создавая программу, я хотел, чтобы Зое понравилось, — говорит Даниил.

Проект мальчика называется «Математика с Дэном». Он состоит из двух блоков: «Изучаем» и «Решаем и играем». В первом блоке юные пользователи знакомятся с цифрами, а также с операциями сложения и вычитания. Второй блок закрепляет полученные навыки.

Программированию Даниил начал учиться в «Кванториуме», который появился в Омутнинске в 2018 году. За это время школьник не раз принимал участие в различных конкурсах и становился их призером и победителем. В копилке достижений мальчика – 1-е и 2-е места на всероссийских Scratch-соревнованиях, 1-е командное место на III региональном чемпионате «ЮниорПрофи», 1-е место в открытом всероссийском фестивале IT-fest и другие награды.

Своим самым высоким достижением Даниил считает победу в IT-fest, а также Минский роботурнире – 2019. В последнем состязании команда Даниила не вошла в число призеров, но побывать на столь масштабном мероприятии само по себе было событием.

По словам родителей Даниила Максима и Анастасии Копычевых, математические способности у мальчика проявились еще в младших классах. Развить их помогли другие качества – нацеленность на результат, умение концентрироваться и системно мыслить, а также высокая обучаемость.

Родители рассказывают, что Даниил увлекся электроникой и электротехникой в 8 лет. Мальчик быстро научился паять схемы, собирать электроконструкторы. Как только открылся «Кванториум», сына сразу же записали в Промробоквантум.

— Кроме этих занятий, Даниил учится на дистанционных курсах по программированию, — говорят Копычевы.

Помимо программирования, школьник мечтает о путешествиях. Одна из первых стран в его виш-листе – Дания. Даниил мечтает побывать в датском парке Тиволи, увидеть скульптуру Русалочки, погулять в Леголэнде. И, конечно же, стать не только хорошим программистом, но и счастливым человеком.

Ранее мы писали, что в сентябре в Кирово-Чепецке откроется новый «Кванториум».