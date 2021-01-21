Онкологи удалили огромную опухоль у кировчанина

Опухоль была выявлена случайно. У 44-летнего Ивана увеличился живот, и он обратился в поликлинику по месту жительства. Мужчине провели магнитно-резонансную энтерографию и обнаружили опухоль.

Новообразование оказалось доброкачественным. Пациенту благополучно провели операцию и удалили опухоль. Ее вес достиг 5,5 килограммов.

По словам заведующего онкоотделением №8 Романа Головина, опухоль такого размера очень опасна для больного. Даже от несильного воздействия она может разорваться, что приведет к кровотечению.

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