Онлайн кинотеатры: Кинопоиск, ИВИ, РусскиСериалы — ваш выбор!

Без всякого сомнения, последние годы российский кинематограф переживает невиданный подъем. Мы можем фиксировать этот факт по многочисленным высоким рейтингам, которые выставляются самими зрителями после просмотра отечественных лент. Наряду с многосерийными проектами, значительно обогнавшими по популярности полнометражные ленты, число зрителей, желающих смотреть русские фильмы, разительно не сокращается. Да последние годы наблюдается растущая тенденция, когда зрители отдают предпочтение долгоиграющим сюжетам, но миллионы людей по-прежнему обожают смотреть законченные эпизоды, где за пару часов емко, содержательно, проносится жизнь многих героев ленты, разворачиваются события целых эпох.

Доступность, емкость, масштабность охватываемых событий зависит от мастерства сценариста, таланта режиссера, игровых способностей актерского состава. И всеми этими качествами обладают современные российские кинематографисты, следовательно, и русские кинофильмы набирают высокие рейтинги не только среди отечественного зрителя. Работы россиян пользуются популярностью среди граждан ближнего и дальнего зарубежья. Стоит отметить, что многие ленты создаются посредством сотрудничества с мастерами кино соседних стран, особенно тесное совместное производство сюжетов различных жанровых категорий, наблюдается с украинскими коллегами.

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