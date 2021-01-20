Онлайн-шопинг в тренде у кировчан

Интернет-торговля приобретает всё большую популярность у жителей региона. Всего за несколько лет доля населения, использующего сеть Интернет для заказа товаров и услуг, увеличилась до 36%. Таким образом, каждый третий житель Кировской области хотя бы раз приобретал товары дистанционно.

— Оборот Интернет-торговли достиг в 2019 году 1,9 млрд рублей. Это 0,9% всего оборота розничной торговли. В 2020 году ухудшение эпидемиологической обстановки и введение ограничительных мер способствовали увеличению онлайн-аудитории и вовлечению торговой деятельности в Интернет-пространство. В результате в первом полугодии 2020 года оборот онлайн-торговли в Кировской области составил 1,6 млрд рублей, вдвое превысив уровень аналогичного периода предыдущего года, — сообщили в Кировстате.

Как и прежде, онлайн-покупки совершают чаще всего горожане. Жители села предпочитают традиционные магазины виртуальным. Женщины активнее заказывают товары через Интернет, чем мужчины. В основном по Интернету покупают мебель, домашнее оборудование, предметы ухода за домом, а также одежду, обувь, бельё и товары для отдыха и развлечений.

Ранее мы сообщали, что фотограф из Кировской области стал одним из самых популярных в интернете.

Фото из открытых источников