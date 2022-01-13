ООО «Агрофирма «Бобино-М» оштрафовано на 300 тыс. рублей

В конце декабря Россельхознадзор провёл внеплановую проверку ООО «Агрофирма «Бобино-М» (Слободской район).

Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока.

Сотрудники ведомства проверили исполнение предписания, выданного два года назад. Выяснилось, что агрофирма не выполнила один пункт — не оборудовала вход на территорию молочно-товарной фермы санпропускником. Это создаёт угрозу возникновения у животных заразных болезней.

Предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тыс. рублей.