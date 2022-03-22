ООО «Электронный проездной» будет ликвидировано до конца года

ООО «Электронный проездной» ликвидируют до 6 декабря 2022 года. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии кировской гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Как сообщил аудитор КСП Кирова Олег Вепрев, решение было принято еще в конце прошлого года. Средства со счетов «Электронного проездного» будут переведены в ЦДС.

Отметим, что в 2021 году чистая прибыль «Электронного проездного» составила 19,8 миллиона рублей, в 2019-м – 5,1 миллиона. 2020 год оказался для предприятия убыточным.

Ранее мы писали, что с «Электронного проездного» требуют больше миллиона рублей.