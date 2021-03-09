ООО «Молот-Оружие» требуют признать банкротом

В Арбитражный суд Кировской области поступило заявление с требованием признать банкротом ООО «Молот-Оружие».

Истец — «Компания Форт» из Нижнего Новгорода. Она занимается оптовой торговлей. Сумма требований — 1,3 млн рублей.

«Молот-Оружие» — градообразующее для Вятских Полян предприятие. Здесь выпускается несколько видов нарезного, гладкоствольного и охолощенного оружия.

С начала года в арбитраж было подано несколько заявлений, в которых «Молот-Оружие» является ответчиком. В том числе — от «ЭнергосбыТ Плюс».