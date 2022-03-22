ООО оштрафовали на 10 тыс. рублей за яйца без документов

В декабре Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарного законодательства в деятельности ООО «Парус», которое занимается розничной торговлей в Слободском районе.

Юрлицо допустило хранение в магазине и реализацию 10 куриных яиц без маркировки и сопроводительных документов.

Организация была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тыс. рублей. Она пыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде, но на днях тот отказал в удовлетворении заявленных требований.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области объявили карантин по африканской чуме свиней.