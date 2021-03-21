Опарино – Альмеж. И дальше на север

В ходе рабочей поездки в Опаринский район председатель правительства Кировской области Александр Чурин посетил строящийся участок дороги Опарино – Альмеж автомобильной трассы Киров – Котлас – Архангельск.

«Дорога — это жизнь»

Три года назад, в 2019-м, из областного дорожного фонда было выделено свыше 1 миллиарда рублей на строительство участка Опарино – Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск протяжённостью 26,6 км. Всё это время работы велись в соответствии с графиком, и уже осенью планируется сдача объекта в эксплуатацию. Это позволит соединить населённые пункты по кратчайшему расстоянию. Для сравнения: сегодня движение транспорта от Опарино до Альмежа происходит объездным путём, а это 57 км.

– Как мы знаем, дорога – это жизнь. Жизнь районов, стимулирование экономической активности территорий, развитие предпринимательства, – сказал председатель правительства региона Александр Чурин, ознакомившись непосредственно на месте с ходом дорожно-строительных работ. – Поэтому я уверен, что дорожная сеть Опаринского, Подосиновского, Лузского и Мурашинского районов будет развиваться опережающими темпами. Конечно, очень много нужно ещё сделать, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Будем выделять для этого дополнительные средства.

Какие работы идут сейчас

Сейчас на строящемся участке дороги проходит укладка верхнего слоя щебёночного покрытия. Разрыв составляет менее 2 км. После этого начнутся работы по благоустройству, по примыканиям, объект будет готовиться к сдаче. Рисков неввода объекта в срок у строителей нет. Предприятие «Вятавтодор» работает слаженно.

Параллельно с дорожно-строительными работами выполняется проектирование другого участка: Вазюк – Опарино, предусматривающее его реконструкцию с переходом на асфальтобетонное покрытие. В августе документация должна пройти государственную экспертизу. И можно будет подавать заявку на федеральное финансирование на 650-700 млн рублей. Участки дороги Скрябино – Пинюг и Пинюг – Подосиновец находятся в муниципальной собственности. Сейчас заканчивается подготовка документов о переводе их в региональную собственность с последующим приведением в нормативное состояние.

«Не в щебёночном, а в асфальтовом исполнении»

– Так исторически сложилось, что два района, Подосиновский и Лузский,не имеют транспортного автомобильного сообщения с областным центром, – напомнил Александр Чурин. – Сейчас, когда закончим эту дорогу, мы получаем прямое сообщение с Подосиновцем и Лузой. Кроме того, мы получаем выход на Вологодскую и Архангельскую области, на Республику Коми. И это, конечно, большой плюс, это даст толчок к развитию нашего лесопромышленного комплекса, к строительству новых лесоперерабатывающих производств. Чтобы не только сырьё отсюда вывозить, но уже готовую продукцию с высокой долей переработки. И вообще задача максимум у нас одна: чтобы эта дорога была не в щебёночном, а в асфальтобетонном исполнении. Чтобы это была современная трасса, по которой можно с комфортом и, самое главное, безопасно передвигаться между населёнными пунктами.

В настоящее время Минтрансом Российской Федерации проводится формирование программы по опорной сети дорог. И дорогу Киров – Котлас – Архангельск, проходящую по территории Кировской области, несмотря на то, что объект ещё не введён в эксплуатацию, включили в эту опорную сеть. Это даёт возможность активно привлекать в будущем федеральные средства для развития направления на север.