Опаринский ансамбль «Гранатовый браслет» отметил 45-летие

В 2022 году народный самодеятельный коллектив из Опаринского района «Гранатовый браслет» отмечает свое 45-летие. В День работников культуры с участниками ансамбля встретился губернатор Игорь Васильев.

Поздравив музыкантов с праздником, глава региона напомнил, что развитие сферы культуры остается одной из основных задач правительства Кировской области.

— За последние годы мы отремонтировали и построили самое большое число районных домов культуры и создали 73 обновленных культурных центра, открыли 16 кинозалов, 13 модельных библиотек в районах региона. Сегодня мы встречаемся в Опаринском центре культуры, который в последние годы очень преобразился: отремонтированы здание, сцена, установлены новые кресла в зрительном зале, приобретено звуковое оборудование. Масштабные изменения помогают создавать точки притяжения для жителей района и условия для творчества многих коллективов, — подчеркнул Игорь Васильев.

Художественный руководитель «Гранатового браслета» Юрий Забродин рассказал, что все годы своего существования ансамбль вел активную концертную деятельность. Автором песен, которые исполняют артисты, являются сам Юрий и его брат Михаил. В последние годы участники ансамбля работают еще и над созданием видеоклипов.

Губернатор пожелал коллективу дальнейших творческих успехов и вручил Юрию Забродину Благодарственное письмо правительства Кировской области.