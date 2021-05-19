Опасные свалки ликвидированы после сообщений жителей в соцсетях

За период с 8 по 17 мая 2021 системой «Инцидент менеджмент» зафиксировано 609 сообщений в социальных сетях.

ТОП-5 тем предыдущей недели:

1. ЖКХ – 169 сообщений

2. Благоустройство – 160 сообщений

3. Дороги – 100 сообщений

4. Социальное обслуживание – 57 сообщений

5. Здравоохранение – 44 сообщения

Все обращения оперативно передавались для отработки дежурным в соответствующие ведомства. Сотрудниками ЦУР контролировалось исполнение по инцидентам.

Так, например, ЦУР держат на контроле работы по восстановлению водоснабжения в 3 населённых пунктах Котельничского района: пос. Светлый, с. Спасское, пос. Ленинская Искра. Система мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 11 обращений от жителей этих населенных пунктов.

В посёлке Светлый ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях проведены, утечка на водопроводе устранена. Водоснабжение уже восстановлено.

В селе Спасское ресурсоснабжающей организацией ведутся работы по поиску образовавших утечек в результате 2-х прорывов на сетях. Как только места утечек будут обнаружены, начнутся ремонтно-восстановительные работы на сетях. Планируемый срок: до 19 мая.

В посёлке Ленинская Искра администрация отправила заявку на закупку насосов. Работы по установке насосов запланированы на 18-19 мая.

Благодаря сообщениям жителей в соцсетях и своевременной реакции ЦУР в регионе были ликвидированы опасные свалки.

Система мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» зафиксировала обращения от жителей Кирова о том, что на ул. Луганской обнаружены две несанкционированных свалки люминесцентных ламп.

Специалисты ЦУР Кировской области после обработки передали сигналы ответственным органам. В результате проделанной работы все лампы вывезены специалистами АО «Куприт». Сейчас ведётся поиск владельца территории, где обнаружили свалку, выясняются виновные. Ситуация остается на контроле ЦУР.

Кроме того, на прошлой неделе ЦУР и Министерство внутренней политики провели семинар для представителей ведомств, которые взаимодействуют с кураторами системы «Инцидент-Менеджмент» по обработке сообщений от жителей области в социальных сетях.

Семинар вел федеральный куратор ПФО по направлению обратной связи АНО «Диалог Регионы» Саид Юлдашев.

— Своевременно реагировать на запросы граждан в соцсетях крайне важно, — отметил Саид Юлдашев. – Нужно постоянно стремиться сокращать сроки ответов на обращения граждан, не теряя при этом качество. Власти предельно важно иметь прямой диалог с жителями региона.

Участники встречи отметили роль социальных сетей в жизни населения региона и важность прямого диалога между органами исполнительной власти и жителями области.