Определены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против коронавируса

Сегодня Главный государственный санитарный врач по Кировской области подписала постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Постановление определяет категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В их числе работники сферы торговли, салонов красоты, бытовых услуг и общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ, образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и спорта. Иными словами тех, кто в течение рабочего дня контактирует с большим количеством людей.

Обязательной вакцинации подлежат федеральные, государственные и муниципальные служащие. Постановление распространяется на организации всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Организовать вакцинацию работников и сотрудников против коронавирусной инфекции, в том числе повторную, а также переболевших COVID-19 через 6 месяцев после перенесенного заболевания, предписано в срок до 10.11.2021 первым компонентом вакцины, а в срок до 10.12.2021 — вторым компонентом. В эти сроки должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников.

Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке, которые определены разработчиками вакцин и указаны в методических рекомендациях.

Такое решение Главный государственный санитарный врач по Кировской области приняла в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Чаще всего болеют люди трудоспособного возраста от 13 до 60 лет, активно использующие общественный транспорт и посещающие общественные места. Высокий уровень заболеваемости у работников образования и сферы услуг (общественное питание, торговля и пр.).