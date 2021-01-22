Оптовое производство скотча и клейких лент с логотипом от компании «Юнипак»

Скотч, клейкая лента применяются при упаковке продукции, любых грузов. Этот расходный материал востребован на производственных, торговых предприятиях. Если на поверхность клейкой ленты нанести фирменный логотип компании, то этот упаковочный материал становится инструментом бнерд-маркетинга. Компания «Юнипак» предлагает скотч оптом собственного производства.

Виды выпускаемой продукции

В каталоге производителя представлены следующие виды продукции:

прозрачная, полупрозрачная клейкая лента;

цветная клейкая лента;

лента с логотипом;

двухсторонний скотч;

продукция специального назначения – сантехническая, изоляционная, тканевая, алюминиевая, металлизированная, зеркальная, полипропиленовая ленты.

Ознакомившись с ассортиментом, вы можете принять решение о покупке конкретного наименования. Минимальная сумма заказа составляет 5 тыс. рублей, ограничений по объему закупки конкретных товаров нет.

Качество готовой продукции контролируют на всех этапах производства. Высокая прочность, износостойкость, безопасность – преимущества упаковочных материалов от «Юнипак». Немалым спросом среди постоянных клиентов пользуется лента с нанесенным на поверхность логотипом. Производитель располагает необходимым оборудованием для печати, благодаря чему может выполнять запросы всех клиентов.

Чтобы заказать скотч с логотипом, выберите конкретный вид выпускаемой продукции, пришлите менеджеру макет логотипа в электронном виде, оговорите размер, цвет печати, другие характеристики. Партия такой продукции выпускается индивидуально, вы получаете эксклюзивные упаковочные материалы, благодаря которым ваш собственный бренд станет узнаваемым на рынке.

Преимущества обращения к производителю

Высокое качество скотча, иных упаковочных материалов – основное преимущество компании «Юнипак». Ознакомьтесь с полным ассортиментом, чтобы принять решение о покупке и оформить полный заказ. Производственные и складские мощности производителя расположены в Санкт-Петербурге. Покупатели из этого города могут рассчитывать на бесплатную доставку собственным транспортом компании при оформлении заказа от 10 тыс. рублей. Есть возможность самовывоза. Клиентам из других регионов их заказы отправляются транспортными компаниями. Перед отправкой проверяется комплектность заказа, качество продукции, соответствие запросам заказчика.