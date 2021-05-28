Опубликован график мероприятий на День защиты детей в Кирове

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. В этом году праздник выпадает на вторник. Но, несмотря на рабочую неделю, учреждения культуры города подготовили около трех десятков мероприятий для кировчан. С 31 мая по 3 июня юные жители Кирова смогут бесплатно побывать в музеях, посетить множество концертов и поучаствовать в различных конкурсах.
Программа мероприятий на День защиты детей – 2021 в Кирове
31 мая
- Концерт учащихся подготовительного класса (18 часов, детская школа искусств №11, улица Попова, 17)
1 июня
- Концерт «Цветы жизни» (9 часов, центр досуга «Радужный», Школьный переулок, 3)
- Бесплатный вход для детей в Кировский городской зоологический музей (с 10 до 18 часов, улица Ленина, 160 и Нововятский район, улица Советская, 17)
- Корпоративная акция «Ура! Зажигает детвора!» в онлайн- и офлайн-форматах (с 10 до 18 часов, библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система»)
- Интеллектуально-досуговая программа «Лето, на старт!» (с 10 до 18 часов, библиотека имени Альберта Лиханова, улица Орловская, 17а)
- Концерт творческих коллективов и солистов для участников творческой школы (10 часов, детская школа искусств № 11, улица Попова, 17а)
- Концерт «Добро пожаловать в прекрасную страну» (10 часов, Дом культуры в с. Бахта, улица Юбилейная, 4)
- Концерт «Карусель детства» (10 часов, Дом культуры «Лянгасово», улица Комсомольская, 10)
- Концерт «Страна вечного лета» (10 часов, ДК в п. Дороничи, улица Центральная, 2а)
- Концерт «Этот мир мы дарим детям!» (10 часов, Дом культуры «Маяк», Нововятский район, улица Октябрьская, 19)
- Интерактивный концерт «Все на борт!» (10.30, ДК «Космос»)
- Концерт «За детство счастливое наше, спасибо, родная страна» (10.30, детская школа искусств «Рапсодия», улица Кольцова, 8)
- Концерт, посвященный Дню защиты детей (11 часов, Ллетняя эстрада детской школы искусств «Элегия», улица Клубная, 3)
- Концерт «Возьмемся за руки, друзья» (11 часов, ДК «Заречный», улица Клубная, 9)
- Концерт «Солнечное настроение» (11 часов, Дом культуры в с. Бахта, улица Юбилейная, 4)
- Концерт «Планета детства» (11 часов, центр культуры и спорта Костино», улица Парковая, 1)
- Школьный фестиваль творчества «Лето. Творчество. Мечты» (11 часов, детская школа искусств «Пастораль», п. Дороничи, улица Павла Садакова, 17)
- Праздничная программа «Ура! Веселится детвора!» (12 часов, площадка ДК п. Сидоровка, улица Космонавтов, 18а)
- Концерт детского творчества «Здравствуй, солнечное лето!» (12 часов, Центр культуры и досуга с. Русское, улица Коммуны, 60)
- Концерт «Детство – это Я и Ты» (13 часов, ДК п. Захарищевы, улица Карнавальная, 1)
- Концерт «Путешествие на планету Лето» (13 часов, площадка ДК в Лянгасово, улица Комсомольская, 10)
- Концерт «Мир детства – лучший мир!» (14 часов, центр культуры и досуга с. Русское, улица Коммуны, 60)
- Праздничная программа «Дорогою добра» (15 часов, площадка ДК с. Порошино, улица Боровицкая, 22)
- Концертная программа «Оранжевое настроение» (15 часов, Центр культуры и спорта «Костино», улица Парковая, 17)
- Концерт с участием учащихся Первой детской музыкальной школы «Дети, музыка и песни – как прекрасно, что мы вместе!» (15 часов, Кировская областная библиотека имени Грина, улица Карла Маркса, 73)
- Концерт «Этот мир мы дарим детям!» (17 часов, Нововятская детская школа искусств, улица Орджоникидзе, 15)
- Концерт учащихся подготовительного класса Лянгасовской детской школы искусств «Детство – это мы!» (17.30, площадка Лянгасовской детской школы искусств, улица Восточная, 11)
- Концерт «Маленькие супергерои» (18 часов, ДК «Россия», Нововятский район, улица Советская, 17)
2 июня
- Отчетный концерт детской школы классического танца города Кирова с приглашением подопечных регионального отделения Российского детского фонда (18 часов, Вятская филармония, улица Ленина, 102б)
3 июня
- Концерт «Детство – это ты и я» (10 часов, ДК Лянгасово,улица Комсомольская, 10).