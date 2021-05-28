Опубликован график мероприятий на День защиты детей в Кирове

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. В этом году праздник выпадает на вторник. Но, несмотря на рабочую неделю, учреждения культуры города подготовили около трех десятков мероприятий для кировчан. С 31 мая по 3 июня юные жители Кирова смогут бесплатно побывать в музеях, посетить множество концертов и поучаствовать в различных конкурсах.

Программа мероприятий на День защиты детей – 2021 в Кирове

31 мая

Концерт учащихся подготовительного класса (18 часов, детская школа искусств №11, улица Попова, 17)

1 июня

Концерт «Цветы жизни» (9 часов, центр досуга «Радужный», Школьный переулок, 3)

Бесплатный вход для детей в Кировский городской зоологический музей (с 10 до 18 часов, улица Ленина, 160 и Нововятский район, улица Советская, 17)

Корпоративная акция «Ура! Зажигает детвора!» в онлайн- и офлайн-форматах (с 10 до 18 часов, библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система»)

Интеллектуально-досуговая программа «Лето, на старт!» (с 10 до 18 часов, библиотека имени Альберта Лиханова, улица Орловская, 17а)

Концерт творческих коллективов и солистов для участников творческой школы (10 часов, детская школа искусств № 11, улица Попова, 17а)

Концерт «Добро пожаловать в прекрасную страну» (10 часов, Дом культуры в с. Бахта, улица Юбилейная, 4)

Концерт «Карусель детства» (10 часов, Дом культуры «Лянгасово», улица Комсомольская, 10)

Концерт «Страна вечного лета» (10 часов, ДК в п. Дороничи, улица Центральная, 2а)

Концерт «Этот мир мы дарим детям!» (10 часов, Дом культуры «Маяк», Нововятский район, улица Октябрьская, 19)

Интерактивный концерт «Все на борт!» (10.30, ДК «Космос»)

Концерт «За детство счастливое наше, спасибо, родная страна» (10.30, детская школа искусств «Рапсодия», улица Кольцова, 8)

Концерт, посвященный Дню защиты детей (11 часов, Ллетняя эстрада детской школы искусств «Элегия», улица Клубная, 3)

Концерт «Возьмемся за руки, друзья» (11 часов, ДК «Заречный», улица Клубная, 9)

Концерт «Солнечное настроение» (11 часов, Дом культуры в с. Бахта, улица Юбилейная, 4)

Концерт «Планета детства» (11 часов, центр культуры и спорта Костино», улица Парковая, 1)

Школьный фестиваль творчества «Лето. Творчество. Мечты» (11 часов, детская школа искусств «Пастораль», п. Дороничи, улица Павла Садакова, 17)

Праздничная программа «Ура! Веселится детвора!» (12 часов, площадка ДК п. Сидоровка, улица Космонавтов, 18а)

Концерт детского творчества «Здравствуй, солнечное лето!» (12 часов, Центр культуры и досуга с. Русское, улица Коммуны, 60)

Концерт «Детство – это Я и Ты» (13 часов, ДК п. Захарищевы, улица Карнавальная, 1)

Концерт «Путешествие на планету Лето» (13 часов, площадка ДК в Лянгасово, улица Комсомольская, 10)

Концерт «Мир детства – лучший мир!» (14 часов, центр культуры и досуга с. Русское, улица Коммуны, 60)

Праздничная программа «Дорогою добра» (15 часов, площадка ДК с. Порошино, улица Боровицкая, 22)

Концертная программа «Оранжевое настроение» (15 часов, Центр культуры и спорта «Костино», улица Парковая, 17)

Концерт с участием учащихся Первой детской музыкальной школы «Дети, музыка и песни – как прекрасно, что мы вместе!» (15 часов, Кировская областная библиотека имени Грина, улица Карла Маркса, 73)

Концерт «Этот мир мы дарим детям!» (17 часов, Нововятская детская школа искусств, улица Орджоникидзе, 15)

Концерт учащихся подготовительного класса Лянгасовской детской школы искусств «Детство – это мы!» (17.30, площадка Лянгасовской детской школы искусств, улица Восточная, 11)

Концерт «Маленькие супергерои» (18 часов, ДК «Россия», Нововятский район, улица Советская, 17)

2 июня

Отчетный концерт детской школы классического танца города Кирова с приглашением подопечных регионального отделения Российского детского фонда (18 часов, Вятская филармония, улица Ленина, 102б)

3 июня