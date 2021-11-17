Опубликован график отключения холодной воды в Кирове на 17 ноября

Из-за начала ремонтных работ в областном центре в некоторых домах не будет холодной воды. Об этом сообщили в «Водоканале».
График отключения холодной воды в Кирове на 17 ноября
Ленинский район с 09:30 до 18 часов:
— улица Чапаева дома № 28, 30, 32, 34, 42, 47, 49, 59, 61.
мкр. Лянгасово с 9 до 12 часов:
— улица Гражданская дома№ 31, 37, 37/А;
— улица Сосновая дома № 1, 3;
— Молодежный проезд дом №5.
Ленинский район с 9 до 18 часов:
— улица Щорса дом №17.
Мкр. Радужный с 23 часов 17 ноября до 6 часов 18 ноября.
Мкр. Васильки с 23 часов 17 ноября до 6 часов 18 ноября.
Ленинский район с 9 до 18 часов:
— улица Производственная дома № 29/В, 29/3, 31, 31/Б, 33, 33/А, 33/Б;
— улица Базовая дома № 2, 2/1, 3/1, 3/А, 5, 7.
Всем жильцам, указанных в графике домов, на автомобилях ГАЗ доставят воду. Узнать место ее доставки можно, пройдя по ссылке.