Опубликован график отключения холодной воды в Кирове на 17 ноября

Из-за начала ремонтных работ в областном центре в некоторых домах не будет холодной воды. Об этом сообщили в «Водоканале».

График отключения холодной воды в Кирове на 17 ноября

Ленинский район с 09:30 до 18 часов:

— улица Чапаева дома № 28, 30, 32, 34, 42, 47, 49, 59, 61.

мкр. Лянгасово с 9 до 12 часов:

— улица Гражданская дома№ 31, 37, 37/А;

— улица Сосновая дома № 1, 3;

— Молодежный проезд дом №5.

Ленинский район с 9 до 18 часов:

— улица Щорса дом №17.

Мкр. Радужный с 23 часов 17 ноября до 6 часов 18 ноября.

Мкр. Васильки с 23 часов 17 ноября до 6 часов 18 ноября.

Ленинский район с 9 до 18 часов:

— улица Производственная дома № 29/В, 29/3, 31, 31/Б, 33, 33/А, 33/Б;

— улица Базовая дома № 2, 2/1, 3/1, 3/А, 5, 7.

Всем жильцам, указанных в графике домов, на автомобилях ГАЗ доставят воду. Узнать место ее доставки можно, пройдя по ссылке.