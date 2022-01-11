Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Кирове

Опубликован актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Кирове.

ЦУМ (ул.Воровского, 77, 4 этаж) — с 12 января по будням с 11:00 до 18:00

«Сбербанк» (ул.Дерендяева, 25, 1 этаж) — с 17 января по будням с 10:00 до 16:30

ТЦ «Jam Молл» (ул.Горького, 5а) — с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00

Дополнительный пункт при поликлинике №7 ККДЦ (ул.К.Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятёрочка») — с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00

Круглосуточные пункты вакцинации:

плановый приёмный покой Кировской городской больницы №5 (ул.Семашко, 1)

приёмный покой Регионального эндокринологического центра (ул.Свободы, 59)

приёмный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул.Дерендяева, 97)

Фото vk.com/kirovreg43