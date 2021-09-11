Со следующей недели в областном центре начнётся отопительный сезон. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Опубликован график включения отопления в Кирове 2021. Все желающие могут посмотреть, когда в их доме станет комфортно. Со среды, 15 сентября, в батареи Кирова начнёт поступать горячая вода. По планам город будет «обогрет» в течение 10 дней.

— С целью сохранения гидравлических режимов тепловых сетей Кировским тепловым сетям филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» рекомендовано разработать график очередности включения систем отопления в городе и включить теплоснабжение потребителей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельных согласно ему, — написано в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

График включения отопления в Кирове 2021.