Опубликован проект благоустройства Театральной площади в Кирове

Почти 6 тысяч кировчан проголосовали за благоустройство Театральной площади по программе «Формирование комфортной городской среды». 2 варианта обновления главной площади города выложены на сайте 43.gorodsreda.ru.

Дизайн-проект предполагает благоустройство площади и прилегающих к ней зданий: ВятГУ, художественного музея, жилых домов. Планируется выровнять «зону парадов» и выложить ее мощеными гранитными плитами.

Если этот проект победит, доски почета из центрального сквера переедут к памятнику Ленину.

Скверы благоустроят в едином стиле и сделают новый сквер – Студенческий.

Также на площади установят дополнительные фонари и сделают архитектурную подсветку зданий.

Проголосовать за этот и другие проекты можно до 30 мая. Объекты, набравшие большинство голосов, будут благоустроены в 2023 году.

Ранее был опубликован дизайн-проект благоустройства набережной Грина.