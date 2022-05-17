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Опубликована программа мероприятий на День пионерии в Кирове

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

19 мая в России отмечается День пионерии. В этом году пионерскому движению исполняется 100 лет. К юбилею в Кирове пройдет множество интересных мероприятий в рамках фестиваля «Время, вперед».

О том, какие события ждут кировчан в День пионерии, рассказал зампред правительства Андрей Маури в своем телеграм-канале.

Программа мероприятий на День пионерии в Кирове
  • 10.00 – пионерская линейка с элементами реконструкции, Театральная площадь
  • 12.00 – 13.00 – возложение цветов с участием ветеранов пионерского движения. Шествие от драмтеатра к Вечному огню.
  • 13.00 – мастер-класс по авиамоделированию, Диорама
  • 16.00 – 19.00 – парк пионерского детства, Аполло
  • 18.00 – выступление хора с оркестром, Театральная площадь. Пионерские песни для всех

А также:

  • 19 – 22 мая – посадка саженцев для будущей Аллеи детских и молодежных организаций и объединений; субботник.
  • 19 – 22 мая – бесплатные показы кинофильмов для всех желающих, пришедших с атрибутами пионерского движения.

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Юлия Зорина