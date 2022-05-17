Опубликована программа мероприятий на День пионерии в Кирове

19 мая в России отмечается День пионерии. В этом году пионерскому движению исполняется 100 лет. К юбилею в Кирове пройдет множество интересных мероприятий в рамках фестиваля «Время, вперед».

О том, какие события ждут кировчан в День пионерии, рассказал зампред правительства Андрей Маури в своем телеграм-канале.

Программа мероприятий на День пионерии в Кирове

10.00 – пионерская линейка с элементами реконструкции, Театральная площадь

12.00 – 13.00 – возложение цветов с участием ветеранов пионерского движения. Шествие от драмтеатра к Вечному огню.

13.00 – мастер-класс по авиамоделированию, Диорама

16.00 – 19.00 – парк пионерского детства, Аполло

18.00 – выступление хора с оркестром, Театральная площадь. Пионерские песни для всех

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