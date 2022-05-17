Опубликована программа мероприятий на День пионерии в Кирове

19 мая в России отмечается День пионерии. В этом году пионерскому движению исполняется 100 лет. К юбилею в Кирове пройдет множество интересных мероприятий в рамках фестиваля «Время, вперед».
О том, какие события ждут кировчан в День пионерии, рассказал зампред правительства Андрей Маури в своем телеграм-канале.
Программа мероприятий на День пионерии в Кирове
- 10.00 – пионерская линейка с элементами реконструкции, Театральная площадь
- 12.00 – 13.00 – возложение цветов с участием ветеранов пионерского движения. Шествие от драмтеатра к Вечному огню.
- 13.00 – мастер-класс по авиамоделированию, Диорама
- 16.00 – 19.00 – парк пионерского детства, Аполло
- 18.00 – выступление хора с оркестром, Театральная площадь. Пионерские песни для всех
А также:
- 19 – 22 мая – посадка саженцев для будущей Аллеи детских и молодежных организаций и объединений; субботник.
- 19 – 22 мая – бесплатные показы кинофильмов для всех желающих, пришедших с атрибутами пионерского движения.