Опубликована программа «Ночи музеев» — 2022 в Кирове

21 мая в Кирове пройдет акция «Ночь музеев». В этот день музеи и другие культурные учреждения города будут принимать посетителей в ночное время.

Темой акции в этом году будет «Мода на традиции». Выставочные зал, галереи, арт-пространства и другие площадки подготовили для посетителей насыщенную программу.

Программа на «Ночь музеев» — 2022 в Кирове

Краеведческий музей – работает с 16 до 21.30.

Главное здание музея на Спасской, 6

16 часов – открытие акции «Ночь музеев». Выступление ансамбля народных инструментов «Экспромт»

С 17 до 20 часов – демонстрация военной формы и амуниции силами военно-исторического клуба «Фронт»

20.30 – 21.20 – концерт кировского дуэта HIGHWAY

21.30 – пиксельное шоу «Время идти в музей!». Закрытие акции

16.10-16.40, 16.45-17.15, 17.50-18.20 «В гостях у Алены Ивановны» – мастер-классы по изготовлению традиционной русской куколки. Стоимость 60 рублей

18.00, 19.00 – лекция-беседа «Херсонесская коллекция» в собрании музея»

19.40-20.15 — творческая встреча «Музыка мира». Рассказ об окаринах ручной работы

20.30 – беседа о традиционных костюмах народов Вятской губернии «По одежке встречают»

18.00, 19.30 – викторина «Мебельный аукцион» с призами

18.30 – тематический экскурс «Как стать мебельщиком на Вятке в XIX веке»

16.20-17.00 — детский спектакль «Дюймовочка» от Театра веселых кукол для самых юных зрителей. Стоимость 100-150 рублей

18.00 – 18.30 — театрализованное выступление «Поэты серебряного века»

19.30 – 20.00 — встреча с куратором фото-видеопроекта «Вятка в кадре» Сергеем Кузницыным

17.30-18.30 — мастер-классы от сотрудников заповедника «Нургуш»

19.10-19.30 — викторина «Секреты полета»

20.00-20.30 – встреча с Экоклубом «ЛЕС» «Легенды ночных стражей», в гостях сова – сипуха «Ума». Мастер-класс по рисованию гипсовых фигурок сов. Стоимость 100-150 рублей

16.10-16.35, 16.45-17.10, 17.20-17.45 — «Под звездным небом» — интерактивная экскурсия с фонариками об обитателях леса, ведущих ночной образ жизни. Стоимость 100 рублей

17.20-17.45, 17.45-18.10, 18.20-18.45 — экскурсия-викторина «Настоящие драконы». Стоимость 100 рублей

18.00 — 19.30 — свободное посещение экспозиции «Природа вятского края»

19.00 — 21.00 — выставка «Живая природа». Стоимость 60 рублей

20.00 — световая сказка «Про двух волков» (световое шоу). Стоимость 100-150 рублей

16.30-19.00 — лекция с показом коллекции предметов медицинской истории периода 1941-1947 года

18.15 — объявление фотоквеста «Тайны города».

19.30, 20.30 — кураторская экскурсия по выставке «Фотограф №1. Жизнь и трагедия П.Г. Тихонова»

«Диорама», Горького, 32 – работает с 17 до 21 часа

17.00 – открытие акции «Ночь музеев – 2022»

17.05 – 18.00 — выступление творческих коллективов Центра творчества на Спасской

18.00 — показ коллекции работ одежды с вышивкой театра моды Нововятской школы-интерната№1 «Цветы Вятки»

18.30 — семейная экскурсия «Я поведу тебя в музей…»

18.00 — 21.00 — мастер-классы по раскраске гипсовых фигурок. Стоимость 150 рублей

19.00 – музыкальная викторина для семейной аудитории «Взвейтесь кострами!»

18.15 – спектакль «Билет в детство». Стоимость 50-60 рублей

20.00 – видео-лекторий об истории пионерских организаций в Кировской области

с 20.00 до 20.30 — показ фильма о мастере токарной игрушки Валерии Жигальцеве

19.30 – экскурсия по выставке «Сказ о русской печи» с викториной для детей «Запечные истории»

19.00 — 20.00 – мастер-класс «Мастерская мыловара». Стоимость 300 рублей

20.30 – викторина для детей «Загадки вятских колоколов»

Музей воинской славы, Красноармейская, 1а – работает с 17 до 21 часа

17.00 — спектакль по книге Виктора Бакина «Детдомовские сороковые»

18.00 — мероприятие Военно-исторического клуба «Красный крест Красной армии»

19.30 — беседа «Деньги военной поры»

20.00 – показ документальных фильмов «Кинохроника в лучах проектора» на кинопроекторе 1969 года выпуска.

Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленина, д. 93 – работает с 17 до 21 часа

17.00 — исторические танцы эпохи XIX века и мастер-класс руководителя школы исторического танца

18.00 – экскурсия по усадьбе дома-музея М. Е. Салтыкова-Щедрина и рассказ об истории дома

19.00 – музейное занятие «Салонные игры» об играх на светских вечерах во время жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина

Музей А.С. Грина, Володарского, 44 – работает с 16 до 21 часа

16.00-16.50 – экскурсия «А.С. Грин – культурный герой Вятки»

17.00-17.40 — «Лесная азбука», литературно-экологическая игра по выставке «Свидание под дождём. Жизнь и творчество Павла Маракулина». Стоимость 80 рублей

18.00-19.50 – спектакль театра-студии «Форум» «Дом окнами в поле»

с 19 до 20 часов – концерт ансамбля вятской и казачьей песни «Вересень»

20.20-21.00 — экскурсия «А.С. Грин – культурный герой Вятки». Стоимость 60-80 рублей

Музей истории Хлынова – работает с 16 до 22 часов.

16.00 — Открытие мероприятия

16.10 — Андрей Драченков, автор проекта «Вятская азбука», познакомит нас с искусством каллиграфии

17.00 — Алексей Фоминых, режиссер ГТРК «Вятка», расскажет о кладах восточного серебра и ранней истории Вятки

17.35 — «ИСКРА| Активный отдых и туризм| Киров» о маршрутах предстоящего лета

18.00 — Мария Русинова презентует проект «Деревянное кружево Вятки», расскажет о мероприятиях Том Сойер Фест на Вятке

18.30 — Группа «КУДРИ» наполнит чудесной музыкой наше волшебное пространство

19.20 — Светлана Дождевых, кандидат культурологии, член Союза экскурсоводов России, раскроет для нас интересную тему «Музей истории Хлынова на планах города: история места»

20.05 — Сергей Бисеров познакомит с техникой ведения боя и средневековым оружием так, как это бывает на Хлыновской Заставе

20.40 — Группа Los Chotatamos станет яркой завершающей музыкальной точкой нашего события

В течение всего вечера – мастер-класс «Оловянный солдатик» — Михаил Косачёв расскажет об истории и особенностях процесса, а также поможет вам самостоятельно отлить из олова своего собственного солдатика!

Детский космоцентр – работает с 15 до 22 часов.

С 15 до 22 часов – бесплатный осмотр экспозиций. Космические игры и акция «Наша ракета на Марс!».

16 часов – космоконцерт от детской филармонии.

17.30 – игра «Космический бой».

19 часов – лекция «Взгляд в небо. Вопросы и ответы».

С 20 до 22 часов – наблюдения за небесными телами в телескоп.

А также платные мастер-классы. «КосмоСтарт», «Построй ракету», «Нарисуй созвездия», «Робототехника для детей», «3D космос». Стоимость 20-150 рублей.

Вятский палеонтологический музей – работает с 16 до 22 часов. Вход на экспозиции бесплатный. Подробнее здесь.

16.00-16.40 — индийские танцы, студия «Сангита». Танцы в стиле трайбл, студия «Tribal Addicts».

17.00-17.50 — Группа «КУДРИ!». Вход по предварительной записи по телефону +7(8332) 25-48-44 (доб. 1)

С 16 до 22 часов – палеоарт-маркет (продажа сувениров палеонтологической тематики)

С 16 до 22 часов – мастер-классы от сотрудников музея и арт-комьюнити Ветер (лепка из глины, рисование цветным песком, изготовление «ловцов снов», плетение из бисера, создание коллажей)

Вятский художественный музей (Карла Маркса, 70). Работает с 17 до 23 часов.

Фойе

17.00-17.10 – открытие «Ночи музеев»

17.10-18.00 – выступление хореографического коллектива «АКВАРЕЛЬ»

18.05-19.00 – интерактивный мастер-класс от фабрики «Арт-авангард»

19.15-20.15 – музыкальная пауза

20.30-21.00 – модное дефиле «Народные мотивы в одежде ХХI века», театр моды «Вдохновение»

Лекционный зал

18.00-19.15 – выступление народного самодеятельного театра «Мечта»

19.30-21.00 – демонстрация фильмов из медиатеки виртуального филиала Русского музея: «В мастерской художника», «Искусство гравюры»

Читальный зал библиотеки

18.00-19.00 — мастер-класс по изготовлению броши из глины «Волшебная глина»

Студийный класс

19.00-20.00 – мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Северная берегиня»

18.05-18.50 – экскурсия по выставке Д. А. Белюкина «Многострадальная, счастливая, великая»

20.00-20.40 – арт-пауза в зале «Русское искусство конца XIX – начала XX века». Работы Левитана, Коровина, Серова, Рылова, Рериха, Сарьяна, Кончаловского, Голубкиной.

Выставка «Вокруг света с художниками за 80 дней»

17.30-18.00 – арт-пауза по выставке «Вокруг света с художниками за 80 дней»

19.10-19.40 – семейный квест по выставке «Вокруг света с художниками за 80 дней»

Информационно-образовательный класс

18.50-20.50 – компьютерная игротека из медиатеки Виртуального филиала Русского музея

Галерея 2-го этажа

17.00-21.00 – фотозона и конкурс от Арт-Авангарда «Мастерская художника» с розыгрышем подарка за самое лучшее фото

18.00-21.00 – аквагрим-студия «Мы раскрашиваемся!» (проводит художник Савиных В.В.)

21.30-22.00 – подведение итогов конкурса от Арт-Авангард, вручение призов

Стоимость билетов: входной билет 50 рублей на постоянную экспозицию «Русское искусство XVIII-XX вв.», включая арт-паузу (в 20 часов). На выставки «Вокруг света с художниками за 80 дней» и «Многострадальная, счастливая, великая» вход осуществляется согласно прейскуранту. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Выставочный зал (Карла Либкнехта, 71) – работает с 17 до 22.30

17.00 – 17.10 – открытие «Ночи музеев»

17.10 – 17.30 – выступление педагогов Детской музыкальной школы №1

17.40 – 18.30 – экскурсия «Искусство глазами юных»

18.40 – 19.30 – творческая встреча с Алексеем Фоминых, режиссером ГТРК «Вятка» — «Листая страницы прошлого».

19.00 – 20.00 – мастер-класс по древнерусской каллиграфии 20.00 – 20.30 — Выступление народной вокально-оперной студии «Орфей»

Стоимость билетов: вход 100 рублей, дети до 5 лет бесплатно

Дом-музей художника Н.Н. Хохрякова (переулок Копанский, 4) – работает с 15 до 21 часа.

15.00 – 16.00 – детская программа «Дети – детям». Экскурсии артистов театра- студии «Рифма» по дому-музею.

15.00 – 17.00 – открытие Летнего пленэра на усадьбе

15.00 – 17.00 – «Усадебные шедевры». Экспресс-выставка по итогам пленэра. Проходит на усадьбе.

16.00 – 16.30 – моноспектакль «Мышонок Пик» по рассказам В.Бианки

17.00 – 17.30 – спектакль «Чай с крыжовенным вареньем» по рассказам М. Карпичевой

18.00 – 19.00 — краеведческий час на выставке «И.И. Шишкин и Н.Н. Хохряков – мастера гравюры». «Вятские вести. Шишкин и Хохряков»

В течение вечера настольные игры в беседке и в доме-музее, услуги фотографа

Стоимость билетов: вход 50 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Участие в пленэре 100 рублей

Музей «Криолло» — работает с 18 до 23 часов.

18.00 — мастер-класс «Яблочное настроение» (150р)

18.00 – экскурсия «История шоколадного дела от Майя до наших дней»

19.00 – мастер-класс «Узорный шоколад» (150р)

19.00 – экскурсия «История шоколадного дела от Майя до наших дней»

20.00 – мастер-класс «Шоколадная открытка» (150р)

20.00 – экскурсия «История шоколадного дела от Майя до наших дней»

21.00 – Экскурсия «Шоколад на новый лад»

21.00 – мастер-класс «Поп-ит» (200р)

22.00 – экскурсия «История шоколадного дела от Майя до наших дней»

23.00 – экспресс-экскурсия (бесплатный вход в музей для тех, кто придет полностью в черном!)

Стоимость экскурсий 200 рублей, мастер-классы +100 рублей к билету. Возможен вход по Пушкинской карте. Предварительная запись на мероприятия обязательна. Телефон 323-323.