Опубликовано архивное видео с кировскими медвежатами

После того, как в Центре спасения медвежат-сирот прошел «выпускной сезон», его сотрудники, заскучав по подопечным, решили пересмотреть старые записи. На одном из таких видео — медвежата, привезенные в тверской центр спасения из Кировской области Бантик, Тиша и Остап. На кадрах косолапые ещё совсем крошечные и очень милые. Подписчики центра даже засомневались, чьи детки симпатичнее: человеческие, кошачьи или медвежьи.

Мохнатые дети на предложенном архивном видео изучают «медвежий тренажёр» специальная конструкция из веток, для того, чтобы малыши научились преодолевать подобные препятствия в дикой природе.

За несколько дней видео, снятое в марте 2021 года, набрало более 6 тысяч просмотров.

Напомним, почти год назад три пушистых комочка без мамы обнаружили в берлоге в лесу Опаринского района во время лесозаготовительных работ. Детишек отправили для выхаживания в Центр спасения медвежат. В тот момент вес каждого не превышал 2 кг. Медведям дали имена Бантик, Тиша и Остап. А в конце сентября наши уже подросшие медведи стали первыми «выпускниками» центра в этом сезоне. Они благополучно вернулись на родину. Их выпустили на заповедной территории в том же районе, что и были обнаружены лесниками.