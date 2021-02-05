Опубликовано видео падения крана в Кирово-Чепецке

Момент падения башенного крана опубликовал телеграм-канал «Строим Киров».

— Завалили с первого раза, — прокомментировали в паблике.

Напомним, что башенный кран компании КЧУС обрушили, чтобы сдать на металлолом. Кран уже давно стоял на заброшенной площадке в центре города и вполне мог рухнуть от порывов ветра. 4 февраля его обрушили под контролем рабочих. Для использования на стройке техника была уже непригодна.

Ранее мы писали, что в соцсетях появилось видео взрыва башни кировского мелькомбината.