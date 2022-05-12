Органам власти запретили использовать Zoom и Skype

Минцифры России составило перечень рекомендованного российского программного обеспечения и ИТ-сервисов.

В список вошли 15 категорий ПО и сервисов, принадлежащих иностранным компаниям, деятельность которых запрещена или ограничена в России. В их числе соцсети, мессенджеры, браузеры, антивирусы, программы для видеоконференций, маркетплейсы, сервисы по бронированию билетов и жилья. Взамен запрещенных программ приводятся разрешенные российские аналоги. Полный перечень ПО опубликован здесь.

Среди нерекомендованных оказались, в частности, Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype. В качестве замены советуют рассмотреть российские продукты ООО «ИВКС» и ООО «Труконф».

В число «непопулярных» попали мессенджеры «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук», «Вотсап», антивирусы «Нортон», «Макафи», «Аваст», редакторы «Ворд», «Эксель», браузеры «Опера» и «Мозилла», интернет-площадки Ebay и Amazon, такси Uber, сервисы бронирования Airnb и Booking.com.

Отметим, что в Кировской области тоже ведет работа по импортозамещению ПО. В конце апреля в регионе было подписано соглашение с российской компанией «МойОфис», в рамках которого в образовательные организации региона будет передано бесплатное офисное программное обеспечение. Набор приложений «МойОфис» бесплатно получат 430 школ области. Он позволит создавать и редактировать тексты и таблицы, а также работать с презентациями.