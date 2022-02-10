Организация из Марий Эл банкротит ООО «Мясокомбинат Советск»

В Арбитражный суд Кировской области поступило исковое заявление от ООО «Автобитум». Организация из Марий Эл требует признать банкротом ООО «Мясокомбинат Советск».

Сумма требований — 921 тыс. рублей.

Потенциальный банкрот работает с 2014 года, зарегистрирован в Кирове на ул.Казанской, 85, основной вид деятельности — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Прибыль за 2020 год, по данным audit-it.ru, составила 62 тыс. рублей.

По этому же адресу находится ООО «ТД Советский мясокомбинат», которое уже пребывает в стадии банкротства.