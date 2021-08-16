Орловский шахматный завод погасил долги по зарплате в 2,3 млн рублей

ООО «Орловский шахматный завод» (до 16 июля — ООО «Ёлки») погасило долги по зарплате в 2,3 млн рублей.

Ранее прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства на предприятии. Поводом стали обращения сотрудников.

С руководством завода и работниками встретился Михаил Оришко, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области. Он принял от граждан заявления о принятии в их интересах мер прокурорского реагирования.

На сегодняшний день работодатель частично погасил задолженность. Её полное погашение находится на особом контроле прокуратуры.

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