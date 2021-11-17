Осенью 2021 года 61 житель Кирова получил травмы из-за гололеда

С начала холодного сезона 2021 года травмы из-за гололеда получил 61 кировчанин. 13 пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщили в областном минздраве.

Так, недавно в Нововятском районе на тротуаре поскользнулся 65-летний мужчина. Из-за резкой боли в ноге пенсионер не смог встать сам. Скорая помощь доставила пострадавшего в центр травматологии, где врачи диагностировали закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Мужчину экстренно прооперировали. Хирурги провели остеосинтез шейки левой бедренной кости с помощью винтов. Через 4 дня пострадавшего выписали домой под наблюдение врачей.

По словам заведующего отделением экстренной помощи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Сергея Караваева, самыми частными травмами во время гололеда являются растяжения связок, ушибы и переломы конечностей. Помощь пострадавшим врачи оказывают круглосуточно. В экстренном приемном отделение 24 часа дежурит бригада, в которую входят 2 травматолога, 2 нейрохирурга и анестезиолог.

Чтобы избежать травм во время гололеда, следует носить устойчивую обувь, обходить обледеневшие места и держаться подальше от проезжей части, чтобы не попасть под колеса. Если вы все же падаете, то нужно быстро сгруппироваться и расслабиться, говорит Сергей Караваев. Это позволит избежать серьезных травм.