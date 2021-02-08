Особенности обучения таможенному оформлению и складской логистике

Работа в таможенном деле требует от соискателя наличия определенных навыков. Получить их вне вуза с соответствующим направлением можно, записавшись на курсы таможенного декларанта. Сопутствующее направление — работа со складом и пакетом программных продуктов, ведь некоторые вакансии требуют знания обеих областей.

Таможенное оформление

Обучение будущих декларантов обычно начинается с основ — объяснения базовых операций с импортной и экспортной продукцией. Ключевые понятия, алгоритмы и характеристику процессов разбирают в рамках нормативно-правового поля (таможенное законодательство РФ). За теоретическим пластом следует обучение работе в соответствующих программах, их установке и обновлению. Пример программы обучения можно посмотреть тут.

ТАКСА — внешнеторговые сделки. Позволяет получать данные о ставках на товары, особенностях их оформления и регулирования. Содержит справочную информацию о ввозимой и вывозимой продукции на территории Таможенного Союза.

Альта-ГТД — основной инструмент декларанта. Работать предстоит с множеством специфической электронной документации — для процедур декларирования, транзита, инфообмена, составления реестров. Программа позволяет делать это оперативно, с возможностью частичной автоматизации документооборота.

Рассматриваются модули для заполнения декларации на товары. Структура, последовательность действий, особенности заполнения полей. Работа с классификаторами, справочниками и шаблонами.

Программному блоку уделяется особое внимание. Электронное декларирование развивается с каждым годом — требуется не только уметь правильно составлять документы, но делать это быстро и без ошибок. Автоматизация позволяет ускорить рабочие процессы и минимизировать человеческий фактор.

Складская логистика

Обучение складской логистике помогает оптимизировать хранение и перемещение товаров. Слушатели курсов обычно получают всю необходимую информацию о системе — от выбора места складирования до полной интеграции с другими бизнес-процессами.

Также изучают:

основные понятия, задачи и классификацию складов;

технологические процессы — оборудование, стандарты, материальное обеспечение;

автоматизация работы — программы для управления, методы распределения и поиска;

анализ существующей логистической модели — эффективность, пути для оптимизации;

повышение качества складского хозяйства, снижение расходов на хранение и зонирование.

Теоретический блок позволит организовать ответственное хранение с учетом требований безопасности и нормам освещения. Отдельно рассматривается документооборот складского учета, системы маркировки и особенности складирования в зонах таможенного контроля.

Курсы, особенно дистанционные (например, как здесь), позволяющие не тратить лишнее время на дорогу и командировки, полезны не только начинающим сотрудникам, но и действующим специалистам — начальникам складов и руководителям логистических отделов. Подходы к работе постоянно совершенствуются — полученные знания помогут изменить существующую систему в лучшую сторону, увидеть пути ее развития.