Остались последние три дня

до возможного получения подарка в виде 3000 рублей от областной газеты «Кировская правда».

Чтобы стать претендентом на него, жителям Кировской области нужно:

1. Подписаться на группу https://vk.com/pravdakirova,

2. Оставить под постом-объявлением о подарке комментарий: «Участвую»,

3. Сделать репост этой записи (https://vk.com/pravdakirova?w=wall-183302635_7850) себе на стену.