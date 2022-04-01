Остались последние три дня

до возможного получения подарка в виде 3000 рублей от областной газеты «Кировская правда».
Чтобы стать претендентом на него, жителям Кировской области нужно:
1. Подписаться на группу https://vk.com/pravdakirova,
1. Подписаться на группу https://vk.com/pravdakirova,
2. Оставить под постом-объявлением о подарке комментарий: «Участвую»,
3. Сделать репост этой записи (https://vk.com/pravdakirova?w=wall-183302635_7850) себе на стену.
Удача улыбнётся 4 апреля одному из новых подписчиков группы, выбранному рандомно.