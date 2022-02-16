От банкротов к бездельникам: кировчане жалуются на работу пришедших на замену управляек

На заседании постоянной комиссии кировской гордумы по транспорту и ЖКХ обсудили работу УК.

Сегодня в Кирове работают 119 управляющих компаний. За последние два года три обанкротились, жилфонд двух из них перераспределен среди других УК. Однако выяснилось, что не все из последних, получивших многоквартирные дома в результате конкурсов, работают эффективно.

Так, сама глава города Елена Ковалева рассказала о многочисленных жалобах на бездействие одной такой компании, якобы только собирающей деньги. Оказалось, в госжилинспекцию уже направлено письмо с адресами домов. И. о. начальника ГЖИ по Кировской области Алена Дудникова заверила, что будут проведены проверки и компании выдадут предписания, если факты подтвердятся.

Также обсудили замеченный горожанами рост платы за отопление в январе – до 23%. Энергетики объясняют это холодной погодой, а также особенностью расчётного периода, из-за чего морозные предновогодние дни учтены в январских платёжках. Затраты тепловой энергии сопоставимы с первым месяцем 2020 года: около 335 тыс. гигакалорий.

Впрочем, депутаты не очень поверили и договорились вернуться к вопросу весной, чтобы сравнить показания.