От COVID-19 умер известный режиссер, недавно побывавший в Кирове

Скончался Борис Грачевский, создатель знаменитого «Ералаша».

О смерти сообщила его супруга Екатерина. Режиссеру был 71 год. Причиной его смерти стал коронавирус.

Борис Грачевский заболел в декабре прошлого года. 28 декабря стало известно о его госпитализации. После Нового года Грачевскому стало хуже, его положили в реанимацию. Позже стало известно, что его вводили в медикаментозный сон.

10 января состояние пациента стабилизировалось. Грачевский поблагодарил свою супругу за то, что она помогла ему пережить ковидный кризис. Однако потом снова наступило ухудшение, и режиссер скончался.

Напомним, что в декабре Борис Грачевский приезжал в Киров. На фестивале «Золотой теленок» он встретился с кировчанами. На встрече он рассказал о том, как он пришел в кино и почему раньше «Ералаш» был смешнее.