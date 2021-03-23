От коронавируса привились более 47 тысяч кировчан

С начала массовой вакцинации от COVID-19 привились 47,5 тысяч жителей Кировской области. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Масштабная прививочная кампания стартовала в нашем регионе в феврале. Для удобства населения в области было создано 111 прививочных пунктов, 39 из них – мобильные. К вакцинации подключились как представители властей, так и предприятия. Более половины привившихся кировчан – представители «серебряного возраста» 55+.

23 марта Кировская область получила очередную партию вакцины от ковида. «Посылка» в количестве 2,4 тысячи доз была доставлена самолетом. Вся партия будет распределена по медучреждениям. В первую очередь на прививку пригласят тех, кто записывался в лист ожидания.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, через электронную регистратуру, а также по номеру 112.