От студентов Кировской области ждут стартапов

Заявку на конкурс «Студенческий стартап», который проходит в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», можно подать до 10:00 часов 11 апреля.

Организаторы конкурса – Минобрнауки совместно с Фондом содействия инновациям. Финансирование проекта серьезное: в этом году в рамках конкурса тысяча студентов на реализацию своего бизнес-проекта смогут получить гранты. Размер каждого составит 1 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что для правительства важно стимулировать развитие молодёжного предпринимательства, создать условия для работы над первыми стартапами и привлечением инвестиций.

— Мы видим, что конкурс вызывает большой интерес среди студентов. Каждый третий посетитель сайта начал заполнять заявку. При этом молодые люди представляют проекты по актуальным для правительства направлениям – цифровизации и импортозамещению, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Отбор проектов будет проходить по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований новый товар, изделие, технологию или услугу, имеющие потенциал коммерциализации.

Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса: https://fasie.ru/studstartup/.