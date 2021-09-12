От «Яблока» «откусили» предпоследнего кандидата

В Кирове стало меньше на одного кандидата в депутаты.

Кировский областной суд снял с выборов главу реготделения «Яблока» Александра Амосова, сообщили в партийной пресс-службе. По мнению областного избиркома, кандидат владеет иностранными акциями, а потому не может быть включен в бюллетень.

Амосов утверждает, что не владеет долями в зарубежных компаниях, а активы, которые избирком считает иностранными, он покупал на российских биржах через брокера. Однако пока апелляция не состоялась, в Кировской области от партии участвует последний представитель — Роман Боков, баллотирующийся в Госдуму по одномандатному округу.