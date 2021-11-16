Отец Александр Перминов возвращается к служению в кировском храме

Как он сам сообщил на своей страничке: «определен к служению в женский монастырь».

Батюшка пригласил всех своих друзей на службу. Однако проводить богослужения, по-видимому, он начнет спустя пару дней. Дело в том, что накануне он привился от коронавируса и сегодня у Перминова плохое самочувствие.

Друзья по социальной сети поздравляют его с возвращением к служению. Однако несколько собеседников задали провокационные вопросы:

«Будете чистить свой аккаунт на Фейсбуке? Или останетесь таким, как есть?» — поинтересовалась Ольга Бакина, которая некогда вела православную передачу на кировском радио. Перминов ответил, что оставит все как есть: «Как Пилат Понтий: что писах, то писах…».

В таком же ракурсе он ответил и Андрею Антонову на реплику «Аву пора менять». — «Зачем? Мир меня видел и в рясе, и в джинсах, и на мотоцикле. Менять, означает, что тогда был не я. А это был я. Я остался собой».