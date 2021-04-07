Отшельнику из Котельнича нашли жилье

Анатолию Крымову, который 10 лет прожил в лесу под Котельничем, помогли найти жилье. Теперь бывший отшельник будет жить в деревянном доме, который предоставила ему местная жительница. В настоящее время Анатолий уже обживает свой новый дом.

Анатолию 59 лет. Он родился в Омске, а потом переехал в Кировскую область к сестре. Большую часть своей жизни мужчина прожил в деревнях, занимаясь сельским трудом. А потом остался без жилья и оказался в лесу под Котельничем.

Несмотря на тяжелую ситуацию, «отшельник» не опустил руки. Он построил хижину из того, что было под руками и даже сделал баню и теплицу. Продуктами и одеждой ему периодически помогали местные жители.

В этом году про Анатолия узнали общественники. После того, как его история была опубликована на сайте ОНФ, активисты получили десятки звонков от неравнодушных кировчан и жителей соседних регионов. Все они предлагали помощь: кто жилье с хозяйством – козами, овцами и птицей, кто продукты. Анатолия звали и в Юрьянский район в местное рыбное хозяйство, и в Кирово-Чепецкий. Помощь пришла даже из Марий Эл – оттуда позвонил председатель пчеловодства, предложивший мужчине работу.

Но Анатолий Крымов предпочел остаться жить в Котельниче. Ведь за 10 лет этот город стал для него родным, и люди здесь уже знакомые. Теперь мужчина будет жить в деревянном доме с печью и светом, которых не было в его хижине.

Вначале Анатолий боялся переезжать: думал – обманут. Но все же решился. Перевезти нехитрый скарб помогли общественники. Позже, когда мужчина восстановится после аварии, он сможет найти работу по силам и умениям.

А пока бывшему отшельнику предстоит ремонт. Поэтому активисты ОНФ продолжают сбор помощи. Для ремонта нужна шпатлевка, краска и гвозди. Также в новое жилье нужна мебель и светильники.