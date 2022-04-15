«Овсянка, сэр!»: что можно и что нельзя есть на завтрак

Главные вопросы об утреннем приёме пищи.

Завтрак — первый приём пищи за день. Спортивные тренеры говорят о нём так: «Это — топливо, которое должно зарядить организм энергией на целые сутки». Если говорить в цифрах, то в утренний приём пищи человек должен употреблять от 25 до 30 процентов калорий своей суточной нормы.

Правда ли, что пропустив завтрак, можно похудеть?

Неправда. Когда человек получает с утра необходимое количество углеводов, он стабилизирует уровень сахара в крови. Это позволяет регулировать аппетит, а в итоге — не переедать в течение дня.

Многочисленными исследованиями доказано: те, кто завтракает регулярно, снижают риск заболеть ожирением в три раза по сравнению с избегающими утреннюю трапезу.

Также отсутствие завтрака приводит к проблемам с ЖКТ и застою желчи. Желудок с утра вырабатывает секрет для переваривания пищи, но если переваривать нечего, это со временем может обернуться определёнными проблемами.

Как завтрак влияет на наши умственные способности?

Приём пищи утром очень важен для мозга. Завтрак помогает восстановить уровень глюкозы, которая необходима для полёта мысли. Именно поэтому садиться за стол по утрам очень важно школьникам, а также всем, чья работа связана с большой мозговой активностью. Завтрак помогает повысить работоспособность и дать энергию для новых свершений.

Через какое время после подъёма необходимо принимать пищу?

Завтракать стоит через 20-30 минут после того, как человек просыпается. При стандартном режиме дня он должен выпадать на промежуток от 7 до 9 часов утра. Перед тем, как сесть за стол, полезно сделать утреннюю зарядку, а ещё подготовить свой организм к первому приёму пищи — выпить стакан воды комнатной температуры.

А если завтракать по утрам категорически не хочется?

Для собственной пользы можно приучить себя завтракать. Это несложно — после пары недель приёма пищи (в одно и то же время!) такая потребность у организма обязательно возникнет.

Что не подходит для завтрака?

В первую очередь это — жирное мясо. Дело в том, что на его переваривание потребуется немало энергии, а её утром лучше сберечь.

На втором месте «антирейтинга» — быстрые сухие завтраки. Различные шоколадные шарики или подушечки, которые богаты быстрыми углеводами. Увы, они плохо насытят организм и уже скоро человеку снова захочется есть.

Выпечка из дрожжевого теста тоже нежелательна с утра. Для некоторых она может обернуться вздутием живота и несварением. Также стоит отказаться от употребления натощак и сырых овощей, в которых есть кислота, способная разъедать стенки желудка. Аналогично — с цитрусовыми. Они тоже богаты кислотой, а это значит, что апельсиновый сок лучше выпивать не сразу после пробуждения, а на перекус.

И чем завтракать стоит?

Традиционный набор хорошо известен нам с детства. Это — каши (овсянка, грека, пшённая и перловка), яйца (омлет, глазунья или варёные), цельнозерновой хлеб и молочные продукты. Полезны утром и мюсли. Причём, в идеале — собственного приготовления, а не приобретённые в магазине. Готовить их несложно: нужно запечь в духовке овсянку вместе с цукатами, орехами, мёдом и кусочками банана.

Незапрещённый продукт для утреннего завтрака — макароны, но при условии, что он вписывается в общий баланс утреннего меню.

Что полезнее утром — чай или кофе?

Как уже было сказано чуть выше, утро стоит начинать со стакана тёплой воды. Холодная не подойдёт — она негативно скажется на кровообращении и снизит метаболизм.

За завтраком лучше пить всё-таки чай — чёрный или зелёный. Кофеин нежелателен из-за того, что утром в организме человека вырабатывается наиболее высокое содержание гормона стресса кортизола, помогающего человеку проснуться. Влияние на его выработку оказывает кофеин, что может привести к утренней зависимости от напитка.

Тем, кто всё-таки не может обойтись без чашки кофе на завтрак, специалисты рекомендуют принимать напиток с молоком.

Кстати

Польза завтрака: