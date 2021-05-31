Озеро Русское в Кирове зарастает борщевиком

Кировчане жалуются на борщевик, который захватывает все новые и новые территории. На этот раз опасный сорняк добрался до водоемов.

Сразу в нескольких городских пабликах появилось обращение кировчанки, которая просит горадминистрацию принять меры по борьбе с борщевиком на озере Русском.

— Вдоль озера Русское все затянуло борщевиком. Поля, которые идут вдоль улицы Южная, все заросли борщевиком. На своих участках люди борются с ним, но что толку, если вокруг один борщевик. Пока он не зацвел, выкосите его, пожалуйста, — написала женщина в соцсетях.

К своей жалобе кировчанка добавила видео, в котором видно, что берега озера густо заросли борщевиком.

Ранее мы писали, что в Кирове началась весенняя битва с борщевиком. В мае территории начали обрабатывать гербицидами. После этого остатки растений уничтожат механическим способом.