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Палеонтологический музей приглашает кировчан на прогулку

Наталья Дмитриева Новости, Общество

Экскурсией «Палеонтология под ногами» хотят отметить международный праздник День прогулки.

Его отмечают 19 июня. Он призван показать людям, как важно замедлиться и наслаждаться жизнью, а не мчаться по ней, сломя голову и не замечая ничего вокруг.

— Эта философия актуальна и для палеонтологов, поскольку важные находки были обнаружены именно во время неторопливых прогулок и внимательного изучения того, что находится рядом или под ногами, — пояснили сотрудники кировского музея. – А чтобы убедиться в этом, мы приглашаем прогуляться с нами 19 июня в парке Аполло.

Все желающие смогут самостоятельно прикоснуться к миру прошлого нашей планеты во время экскурсии под открытым небом «Палеонтология под ногами». Всего пройдет три прогулки с 11, 12 и 13 часов. Однако на них нужна предварительная запись – с собой гулять возьмут не больше 10 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Великорецкий крестный ход вышел из Кирова.

Фото:vk.com/vpmus

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Наталья Дмитриева