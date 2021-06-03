Палеонтологический музей приглашает кировчан на прогулку

Экскурсией «Палеонтология под ногами» хотят отметить международный праздник День прогулки.

Его отмечают 19 июня. Он призван показать людям, как важно замедлиться и наслаждаться жизнью, а не мчаться по ней, сломя голову и не замечая ничего вокруг.

— Эта философия актуальна и для палеонтологов, поскольку важные находки были обнаружены именно во время неторопливых прогулок и внимательного изучения того, что находится рядом или под ногами, — пояснили сотрудники кировского музея. – А чтобы убедиться в этом, мы приглашаем прогуляться с нами 19 июня в парке Аполло.

Все желающие смогут самостоятельно прикоснуться к миру прошлого нашей планеты во время экскурсии под открытым небом «Палеонтология под ногами». Всего пройдет три прогулки с 11, 12 и 13 часов. Однако на них нужна предварительная запись – с собой гулять возьмут не больше 10 человек.

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Фото:vk.com/vpmus