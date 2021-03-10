Палочку Коха держат в узде

Март в Кировской области уже традиционно объявлен региональным министерством здравоохранения месяцем профилактики туберкулеза

Как рассказали в минздраве, месячник направлен на повышение осведомленности жителей о мерах профилактики заболевания и важности своевременной диагностики. В течение марта в медицинских учреждениях области будут проводиться просветительские мероприятия.

В рамках профилактики заболеваний органов грудной клетки, в том числе туберкулеза, минздравом организованы выезды в районы области для обследования жителей на передвижных флюорографических комплексах.

Также в рамках тематического месяца запланировано проведение областного совещания врачей-фтизиатров и образовательные видеоконференции для специалистов первичного звена по раннему выявлению туберкулеза и иммунодиагностике детей и подростков.

О чём важно знать

Туберкулёз – это болезнь, которая развивается у ослабленных людей. По оценкам экспертов, латентная туберкулезная инфекция может дремать в организме человека в течение всей жизни и проснуться тогда, когда организм ослаблен. Поэтому более подвержены этому заболеванию люди с ослабленной иммунной системой: ВИЧ-инфицированные, диабетики, страдающие от недостаточности питания, курильщики и злоупотребляющие алкоголем.

К слову, у людей, инфицированных ВИЧ, вероятность развития активной формы туберкулеза возрастает в 18 раз.

Важно 24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулезом в министерстве здравоохранения региона с 14.00 до 15.00 состоится прямая телефонная линия для населения. По телефону (8332) 38-13-23 на вопросы ответит главный внештатный специалист – фтизиатр региона Вячеслав Новиков.

Пути заражения

Туберкулёз распространяется от человека к человеку при кашле и чихании (воздушно-капельный путь передачи). За год больной с активной формой туберкулеза может инфицировать от 5 до 15 человек, с которыми общается.

При кашле, чихании, разговоре больного туберкулёзом в воздух, на пол и стены, предметы обихода, попадают мельчайшие капельки мокроты и слюны. Микробы после высыхания мокроты долго остаются жизнеспособными, особенно в слабоосвещенных местах.

Развитию заболевания способствуют неполноценное питание, стрессы, переохлаждение, вредные привычки (алкоголизм, курение, наркомания), проживание в темном, влажном, редко проветриваемом помещении, длительный контакт с больным туберкулёзом.

Профилактика

Чтобы не пропустить развитие болезни, нужно своевременно проводить меры профилактики. Необходимо всегда мыть руки перед едой, регулярно проветривать помещения, отказаться от вредных привычек, следить за чистотой и порядком в помещении и за его пределами, не допускать захламления и скопления пыли, ежедневно производить уборку квартиры и мебели влажным способом, не чистить в комнате одежду. Важно соблюдать режимы питания, труда и отдыха, закаливать свой организм, начинать своё утро с зарядки, заниматься физкультурой и спортом, чаще бывать на свежем воздухе, бороться со стрессом и регулярно проходить флюорографическое обследование.

Методы раннего выявления легочного туберкулёза:

у взрослых – флюорография (или рентгенография легких);

у детей – иммунодиагностика (проба Манту).

Эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний, в т.ч. туберкулеза, является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем прививок, вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезной вакциной) проводят в роддоме в первые 3-7 дней жизни ребёнка (при отсутствии показаний). Ревакцинация проводится в 7 лет для поддержания приобретенного иммунитета.

Туберкулез в период пандемии COVID

В период пандемии коронавируса система борьбы с туберкулезом замедлилась. Фтизиатры предупреждают, что инфекция должна жестко контролироваться, иначе заболеваемость сразу идёт вверх.

– Если сейчас мы не будем диагностировать туберкулез, положение дел значительно ухудшится. Даже там, где ситуация с коронавирусом напряженная, нужно уделять внимание больным туберкулезом, – отмечает Мелита Вуйнович, спецпредставитель ВОЗ в России.

Специалисты Минздрава предупреждают о повышенном риске туберкулеза у тех, кто переболел коронавирусом.

Задача – победить

Несмотря на то, что современная ситуация в мире характеризуется сложностью и высокой напряженностью, в России в последние годы смертность от туберкулеза низведена до «национального минимума».

– Несмотря на улучшение, нам ещё многого нужно достичь, в частности – европейских результатов: в Западной Европе случаев туберкулёза выявляется минимум, в РФ только отдельные территории находятся на этом уровне, и нам предстоит выровнять положение дел по всей стране. Одна из болевых точек – значительный резервуар больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом, – отмечает главный фтизиатр Минздрава России И.А. Васильева в одном из интервью.

По её словам, успехи российских фтизиатров очевидны, но если ослабить действия, положительная тенденция замедлится…