Паломникам предлагают ночевать в палатках из-за коронавируса

В Юрьянском районе пройдут торжества в честь Казанской иконы Божией Матери.

Праздник состоится 20 и 21 июля. Во вторник в деревне Савватеевщина пройдет молебен, а затем в храме села Горохово начнутся богослужения. Святой источник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы будет освящен в 16 часов.

21 июля Божественная литургия начнется в 9 часов. Также в этот день любой сможет окунуться в освященной купели.

В Вятской епархии обратились к паломникам с просьбой соблюдать меры безопасности. И информировали о том, что в храме и расположенных рядом домах остановиться будет нельзя. Ночевать можно будет только в палатках.

Фото: Вятская епархия